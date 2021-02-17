***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.02.2021 18:11
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2021
Karar Sayısı
6/2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910487
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0535
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,86
|Açılış
|: 398,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9829
|6,9908
|% -0,03
|
|Euro
|8,4082
|8,4194
|% -0,63
|
|Sterlin
|9,6448
|9,6932
|% -0,51
|
|Frank
|7,7455
|7,7921
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-22,17
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem