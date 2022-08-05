***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.08.2022 18:17
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2022
Karar Sayısı
42/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a) Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30.06.2022 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tabloları ve bu döneme ait faaliyet raporunu inceledik.
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, işin gelişimi ve performansı ile Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052513
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
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17,9828
En Düşük
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|Değişim
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|| -0,1166
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.024,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|564.017.382
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.712.826
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.866.604
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.805.365
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|114.816.690
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.140.986
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.247.459
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,36
|42.422.308
|% -9,06
|
|INTEM
|94,05
|37.803.579
|% -6,88
|
|THYAO
|58,20
|5.470.613.168
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,36
|2.552.043.936
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|SISE
|23,42
|1.871.727.532
|% -1,43
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|TSKB
|3,19
|1.786.677.189
|% 2,57
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|ODAS
|4,02
|1.569.054.105
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|654.505.276
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9626
|% 0,30
|
|Euro
|18,2387
|18,2590
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5790
|21,6872
|% -0,64
|
|Frank
|18,5667
|18,6785
|% -0,62
|
|Riyal
|4,7626
|4,7865
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,39
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.869
|6.932
|-58,00
|
|Yarım
|3.347
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,99
|95,99
|1,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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