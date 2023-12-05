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***VAKFA* *YKFKT* *FNCLL* *PBTR* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

05.12.2023 17:43
***VAKFA* *YKFKT* *FNCLL* *PBTR* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***VAKFA******YKFKT******FNCLL******PBTR******QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PBTR, YKFKT, VAKFA, FNCLL, QNBFF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH382421 3.800.000 24.11.2023 15.08.2024 07.12.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH392420 14.200.000 24.11.2023 13.09.2024 07.12.2023
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPSH3E2412 2.000.000 24.11.2023 11.10.2024 07.12.2023
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF22420 726.000.000 05.12.2023 28.02.2024 07.12.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS32428 219.050.000 05.12.2023 04.03.2024 07.12.2023
- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEF32410 175.000.000 05.12.2023 08.03.2024 07.12.2023
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF22459 400.000.000 05.12.2023 27.02.2024 07.12.2023


İlgili Şirketler [PBTR, YKFKT, VAKFA, FNCLL, QNBFF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222454


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