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***VAKFN* *ARASE* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

23.11.2021 11:35
***VAKFN* *ARASE* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikl


***VAKFN******ARASE******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [ARASE, INFO, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DOGU ARAS ENERJI 15 24/11/2021
INFO YATIRIM 69 24/11/2021
VAKIF FIN. KIR. 24 24/11/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979095


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 72.666 % 10,00  
PENTA 226,90 3.461.939 % 9,99  
PRKAB 59,50 103.979.533 % 9,98  
IHAAS 5,51 16.905.756 % 9,98  
TETMT 253,40 1.636.964 % 9,98  
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11:43 Alış Satış %  
Dolar 12,2295 12,2559 % 7,45  
Euro 13,7790 13,8134 % 7,73  
Sterlin 16,0641 16,1446 % 5,47  
Frank 12,8708 12,9484 % 5,69  
Riyal 3,1986 3,2146 % 5,51  
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11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 -1,28  
Altın Gr. 698 698 35,80  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,04 24,06 -0,11  
Gümüş Gr. 9,27 9,28 0,41  
B. Petrol 79,02 79,02 -0,68  
Seans Raporu 11:43
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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