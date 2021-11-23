***VAKFN* *ARASE* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
23.11.2021 11:35
***VAKFN******ARASE******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ARASE, INFO, VAKFN]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DOGU ARAS ENERJI 15 24/11/2021
INFO YATIRIM 69 24/11/2021
VAKIF FIN. KIR. 24 24/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979095
BIST
11:451.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,42
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:4512,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 7,48%
|| 0,8537
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
11:4513,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 7,88%
|| 1,0109
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
11:45699,11
En Yüksek
|Değişim
|: 5,55%
|| 36,77
|Açılış
|: 699,11
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
700,77
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:43
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.461.939
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|103.979.533
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|16.905.756
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.636.964
|% 9,98
|
|KZBGY
|33,24
|13.818.086
|% -8,28
|
|BASGZ
|11,53
|447.981.135
|% -8,27
|
|GMTAS
|2,07
|2.199.117
|% -7,17
|
|AVOD
|5,20
|26.084.329
|% -6,14
|
|MERCN
|10,44
|44.194.750
|% -6,12
|
|KRDMD
|8,76
|1.334.456.753
|% 5,29
|
|SISE
|11,71
|1.135.524.583
|% 4,46
|
|EREGL
|22,92
|813.923.446
|% 6,31
|
|GARAN
|11,92
|782.630.701
|% -0,17
|
|TSPOR
|8,86
|531.988.982
|% -3,06
|
|KRDMD
|8,76
|1.334.456.753
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,54
|372.743.321
|% 0,00
|
|SISE
|11,71
|1.135.524.583
|% 4,46
|
|ODAS
|1,63
|152.295.738
|% -0,61
|
|ADESE
|1,01
|71.398.075
|% -5,61
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2295
|12,2559
|% 7,45
|
|Euro
|13,7790
|13,8134
|% 7,73
|
|Sterlin
|16,0641
|16,1446
|% 5,47
|
|Frank
|12,8708
|12,9484
|% 5,69
|
|Riyal
|3,1986
|3,2146
|% 5,51
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-1,28
|
|Altın Gr.
|698
|698
|35,80
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|0,41
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,68
|