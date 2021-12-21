Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.12.2021 08:59
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

VAKFN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/12/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984899


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.804
Değişim :  -4,64% |  -87,87
Açılış :  1.833  
Önceki Kapanış :  1.892  
En Yüksek
1.896 En Düşük
1.784
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 33,64 33.711.418 % 691,53  
KRDMD 9,30 1.761.161.342 % 315,18  
ASUZU 29,50 61.649.232 % 294,39  
KRDMA 7,98 106.652.540 % 269,44  
SNGYO 4,20 59.619.374 % 252,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,4154 12,4624 % -0,81  
Euro 14,0414 14,1229 % -0,61  
Sterlin 16,4925 16,5752 % -0,47  
Frank 13,4137 13,4945 % -0,67  
Riyal 3,2903 3,3068 % -1,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 9,89  
Altın Gr. 715 716 -4,62  
Cumhuriyet 4.832 4.905 -408,00  
Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 0,27  
Gümüş Gr. 9,04 9,06 0,01  
B. Petrol 74,75 74,75 0,79  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru