***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.12.2021 09:11
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/12/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986801
BIST
17:571.896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 45,63
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:5712,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 7,22%
|| 0,8532
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6841
En Düşük
11,7593
17:5714,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 7,58%
|| 1,0142
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4103
En Düşük
13,3150
17:57730,99
En Yüksek
|Değişim
|: 6,49%
|| 44,54
|Açılış
|: 730,99
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
732,34
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ENKAI
|15,34
|137.996.336
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.346.655
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.024.424
|% 9,96
|
|MERIT
|30,50
|20.768.100
|% 9,95
|
|NIBAS
|15,81
|28.499.951
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|18.587.537
|% -9,98
|
|NUGYO
|5,59
|105.879.457
|% -9,84
|
|OYYAT
|45,40
|30.289.501
|% -9,56
|
|PAMEL
|77,25
|19.342.124
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,19
|642.033.396
|% -0,45
|
|KOZAL
|118,60
|611.344.885
|% -0,84
|
|ARASE
|85,15
|298.339.701
|% -1,67
|
|PGSUS
|88,30
|168.959.789
|% 2,32
|
|ANGEN
|30,14
|160.291.284
|% -0,79
|
|ODAS
|1,33
|142.488.926
|% 0,76
|
|ADESE
|0,74
|21.210.537
|% 0,00
|
|POLHO
|2,94
|72.770.430
|% 1,73
|
|MOBTL
|1,73
|29.023.565
|% 0,58
|
|AVOD
|4,87
|71.288.866
|% 9,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6520
|12,6750
|% 7,22
|
|Euro
|14,3717
|14,4006
|% 7,58
|
|Sterlin
|17,0177
|17,1030
|% 7,47
|
|Frank
|13,7947
|13,8778
|% 7,44
|
|Riyal
|3,3641
|3,3810
|% 7,20
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,88
|
|Altın Gr.
|730
|730
|43,95
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,46
|
|B. Petrol
|78,41
|78,41
|-0,26
|