***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
20.12.2021 18:14
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
VAKIF FIN. KIR.
Referans Fiyat
2,025
Referans Alınacak Tarih
21/12/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984802
BIST
13:381.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:3811,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -6,66%
|| -0,8116
|Açılış
|: 11,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2589
13:3812,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -6,57%
|| -0,9098
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:38666,56
En Yüksek
|Değişim
|: -5,83%
|| -41,24
|Açılış
|: 666,56
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:36
|PENTA
|359,70
|28.707.043
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.536.659
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.361.165
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|EPLAS
|24,30
|7.561.942
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.733.599
|% -9,93
|
|GARAN
|11,88
|2.141.165.347
|% 0,00
|
|SISE
|13,23
|1.498.650.189
|% -0,38
|
|EREGL
|25,80
|1.261.272.689
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,11
|999.885.224
|% -2,04
|
|TUPRS
|147,00
|950.863.545
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,53
|652.423.506
|% 1,44
|
|GARAN
|11,88
|2.141.165.347
|% 0,00
|
|SISE
|13,23
|1.498.650.189
|% -0,38
|
|KRDMD
|9,11
|999.885.224
|% -2,04
|
|ODAS
|1,39
|149.309.249
|% 1,46
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3905
|11,4290
|% -6,24
|
|Euro
|12,9319
|12,9920
|% -6,13
|
|Sterlin
|15,3584
|15,4355
|% -5,51
|
|Frank
|12,4246
|12,4995
|% -6,01
|
|Riyal
|3,0473
|3,0626
|% -5,94
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,41
|
|Altın Gr.
|669
|669
|-38,73
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.422
|4.539
|-399,27
|
|Yarım
|2.137
|2.196
|-193,14
|
|Çeyrek
|1.074
|1.100
|-94,67
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,45
|8,46
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,13
|