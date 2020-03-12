***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:36
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827566
BIST
17:4393.851
En Yüksek
|Değişim
|: -7,05%
|| -7.114,86
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:436,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,0935
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3038
En Düşük
6,2064
17:437,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:43320,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -6,52
|Açılış
|: 320,14
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|74.398.961
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|13.711.602
|% 15,00
|
|PINSU
|2,63
|27.813.995
|% 10,97
|
|ECILC
|4,38
|453.594.100
|% 9,77
|
|SELEC
|8,06
|220.630.467
|% 9,21
|
|TIRE
|4,08
|32.624.052
|% -20,00
|
|GEREL
|1,96
|9.889.649
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.368.738
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.291.139
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.189.629
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|871.567.720
|% -6,19
|
|THYAO
|8,65
|606.361.406
|% -9,99
|
|ECILC
|4,38
|453.594.100
|% 9,77
|
|GARAN
|8,72
|429.948.785
|% -8,98
|
|DEVA
|10,55
|303.502.219
|% 6,14
|
|IHLGM
|0,90
|169.964.344
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|198.082.830
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,75
|87.313.165
|% -18,48
|
|KARSN
|1,33
|143.348.067
|% -13,64
|
|ECILC
|4,38
|453.594.100
|% 9,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9122
|7,9519
|% -0,34
|
|Frank
|6,6062
|6,6460
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6711
|1,6795
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|-47,70
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,94
|15,96
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,44
|33,44
|-2,35
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