***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 15:27
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850494
BIST
16:47110.328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.091,43
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:476,7944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:477,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:47376,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,60
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.485.296
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|3.953.209
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|36.425.833
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.877.185
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.859.691
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,94
|1.256.617.051
|% 3,74
|
|ASELS
|32,38
|852.914.117
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|814.477.020
|% 0,73
|
|THYAO
|12,73
|626.166.756
|% 0,95
|
|GUSGR
|4,03
|551.326.713
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.256.617.051
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,52
|400.062.439
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|183.177.133
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,92
|314.401.834
|% 5,49
|
|GUSGR
|4,03
|551.326.713
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6311
|8,6744
|% 0,11
|
|Frank
|7,1531
|7,1962
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8044
|1,8134
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,15
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.535
|7,00
|
|Tam
|2.506
|2.531
|3,60
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,60
|
|Çeyrek
|612
|618
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,08
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,82
|
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