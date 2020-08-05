***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:44
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865283
BIST
10:321.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:326,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:328,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1183
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2839
En Düşük
8,1274
10:32456,36
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 9,42
|Açılış
|: 456,36
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.549.390
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|991.468
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,30
|6.168.020
|% 8,83
|
|SERVE
|5,97
|1.791
|% 6,61
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|479.898
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|580.492
|% -9,99
|
|GARAN
|6,79
|349.074.872
|% 0,44
|
|ASELS
|17,19
|202.648.587
|% -0,41
|
|THYAO
|11,15
|173.677.600
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,81
|166.093.451
|% 1,08
|
|SISE
|5,95
|159.250.099
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|KRDMD
|2,81
|166.093.451
|% 1,08
|
|TSKB
|1,12
|61.281.948
|% 1,82
|
|GARAN
|6,79
|349.074.872
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,10
|94.003.194
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1162
|9,1620
|% 1,63
|
|Frank
|7,6223
|7,6682
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|14,88
|
|Altın Gr.
|455
|456
|8,66
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.029
|45,40
|
|Tam
|3.069
|3.118
|46,80
|
|Yarım
|1.490
|1.519
|22,70
|
|Çeyrek
|747
|761
|10,10
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,93
|0,16
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|0,31
|
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