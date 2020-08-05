***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 11:17
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865295
BIST
11:051.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:057,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:058,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1484
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:05458,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 11,25
|Açılış
|: 458,09
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|1.708.471
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.994.803
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.045.184
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,30
|13.832.154
|% 8,83
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|546.734
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|15.891.976
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|626.724.310
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,08
|554.479.621
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,82
|391.370.005
|% 1,44
|
|ASELS
|17,06
|334.897.673
|% -1,16
|
|SISE
|5,93
|265.122.257
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,08
|554.479.621
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,82
|391.370.005
|% 1,44
|
|GARAN
|6,80
|626.724.310
|% 0,59
|
|TSKB
|1,11
|99.764.382
|% 0,91
|
|GSDHO
|2,46
|179.641.178
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1408
|9,1867
|% 1,90
|
|Frank
|7,6462
|7,6922
|% 1,86
|
|Riyal
|1,8606
|1,8699
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|0,23
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