***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 15:07
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901521
BIST
16:221.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,48
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:227,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:229,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:22446,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,26
|Açılış
|: 446,77
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KLMSN
|19,69
|135.904.030
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.725.214
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|16.093.955
|% 9,99
|
|YAPRK
|97,40
|34.163.682
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.233,20
|236.265.852
|% -6,89
|
|SISE
|7,58
|2.857.265.966
|% 3,84
|
|TSKB
|1,94
|1.831.451.783
|% 7,18
|
|THYAO
|12,89
|1.047.797.095
|% 1,50
|
|KOZAL
|120,90
|989.724.220
|% 0,67
|
|PETKM
|5,33
|966.320.248
|% 1,91
|
|TSKB
|1,94
|1.831.451.783
|% 7,18
|
|SISE
|7,58
|2.857.265.966
|% 3,84
|
|SKBNK
|1,62
|396.496.631
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,49
|528.286.642
|% -0,80
|
|PETKM
|5,33
|966.320.248
|% 1,91
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5088
|7,5127
|% 0,38
|
|Euro
|9,1251
|9,1335
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 0,56
|
|Frank
|8,3835
|8,4340
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|6,77
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.951
|3.028
|23,53
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|11,39
|
|Çeyrek
|715
|732
|5,69
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,11
|
Seans Raporu
16:21
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-
16:32BRSAN
Yüzde 4.44 oranında artışla 32.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 767, 813 adet işlem
-
16:31NUGYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 993 adet işlem
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16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 62 artarak (% 0.63 ) 1, 690
-
16:30ESEN
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 615, 958 adet işlem
-
16:29GEDZA
Yüzde 6.60 oranında artışla 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 112 adet işlem