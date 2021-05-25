***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 16:08
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937718
BIST
16:011.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,72
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.435
16:018,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4430
En Düşük
8,3771
16:0110,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0953
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3525
En Düşük
10,2454
16:01510,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,13
|Açılış
|: 510,49
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,66
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler16:01
|SAYAS
|30,80
|64.258.628
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|14.297.250
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.243.936
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|24.205.112
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|1.009.162
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.253.838
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.658.335
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.408.490
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.528.039
|% -9,88
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|EREGL
|18,89
|451.940.319
|% -1,77
|
|KRDMD
|7,99
|411.610.367
|% -0,50
|
|THYAO
|13,28
|407.102.115
|% -1,41
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|261.297.129
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,18
|219.226.364
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|227.761.784
|% 0,32
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4333
|8,4376
|% 0,58
|
|Euro
|10,3399
|10,3461
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,8800
|11,9395
|% 0,34
|
|Frank
|9,3658
|9,4223
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2406
|2,2518
|% 0,46
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|1,41
|
|Altın Gr.
|510
|510
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.420
|17,00
|
|Tam
|3.354
|3.441
|21,14
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|10,23
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,11
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,04
|68,04
|-0,35
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -0.73 ) 1, 515
-
16:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, GARAN, TRKCM
-
16:14XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 11, 076.00 milyon TL de
-
16:12MNDRS
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 291, 045 adet işlem
-
16:11HATEK
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 538 adet işlem