***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:29
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938922
BIST
11:481.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:488,4820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0827
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
11:4810,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0887
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
11:48519,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,68
|Açılış
|: 519,65
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,22
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.442.498
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,83
|33.846.252
|% 9,43
|
|EUYO
|4,71
|2.631.562
|% 9,03
|
|TUCLK
|11,67
|35.257.616
|% 7,96
|
|KUTPO
|36,12
|73.303.791
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.690.536
|% -9,95
|
|ADESE
|1,37
|25.991.032
|% -9,27
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,27
|429.144.558
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,03
|352.663.810
|% 1,77
|
|EREGL
|19,49
|241.237.662
|% 1,46
|
|GARAN
|7,99
|218.195.459
|% 0,13
|
|EKGYO
|1,95
|210.631.680
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|210.631.680
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|182.276.189
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,11
|50.388.692
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,03
|352.663.810
|% 1,77
|
|KARSN
|4,48
|186.872.520
|% -4,07
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4787
|8,4820
|% -0,97
|
|Euro
|10,3476
|10,3532
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,9787
|12,0388
|% -1,14
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% -1,03
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% -0,97
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,04
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.432
|3.484
|-18,00
|
|Tam
|3.416
|3.502
|-18,90
|
|Yarım
|1.651
|1.694
|-9,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,57
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
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11:58XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 4, 361.00 milyon TL de
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11:58AVHOL
Yüzde 7.13 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 190 adet işlem
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11:57IHLGM
Yüzde 6.00 oranında artışla 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 752, 973 adet işlem
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11:55TUCLK
Yüzde 8.23 oranında artışla 11.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 008, 690 adet işlem
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.30 ) 1, 244