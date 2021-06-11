***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 17:37
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942014
BIST
17:241.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:248,3614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0665
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:2410,1290
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,1486
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:24505,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -9,25
|Açılış
|: 505,22
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,22
BIST En Aktif Hisseler17:24
|LINK
|35,66
|38.588.633
|% 9,99
|
|BMSCH
|6,08
|159.818.519
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|151.522.714
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.219.920
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,04
|10.802.009
|% 8,45
|
|TKURU
|157,70
|5.325.722
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.328.664
|% -9,97
|
|ATATP
|28,76
|93.210.830
|% -9,04
|
|CLEBI
|236,70
|84.246.578
|% -7,58
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|1.360.249.715
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,22
|1.039.581.374
|% 2,78
|
|GARAN
|8,50
|1.003.742.749
|% 0,24
|
|ASELS
|15,70
|554.542.312
|% 0,00
|
|FENER
|37,44
|521.927.994
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,22
|1.039.581.374
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,29
|431.076.444
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|304.536.938
|% 0,62
|
|GARAN
|8,50
|1.003.742.749
|% 0,24
|
|THYAO
|14,57
|1.360.249.715
|% 0,97
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3546
|8,3614
|% -0,79
|
|Euro
|10,1183
|10,1290
|% -1,45
|
|Sterlin
|11,7498
|11,8087
|% -1,37
|
|Frank
|9,2520
|9,3078
|% -1,39
|
|Riyal
|2,2193
|2,2304
|% -0,95
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-16,69
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.348
|3.432
|-42,09
|
|Yarım
|1.618
|1.660
|-20,36
|
|Çeyrek
|812
|830
|-10,18
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|0,31
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39BMSCH
Yüzde 9.76 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 330, 812 adet işlem
-
17:38OYYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 725, 338 adet işlem
-
17:37BOBET
Yüzde 7.39 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 820, 146 adet işlem
-
17:36PEGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 733, 625 adet işlem
-
17:35BMSCH
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 902, 052 adet işlem