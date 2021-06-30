***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 12:17
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945017
BIST
14:351.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,53
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:358,6819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0520
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6673
14:3510,3246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0730
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3107
14:35490,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,68
|Açılış
|: 490,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:35
|FADE
|22,44
|57.131.115
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.738.998
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.777.615
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.982.824
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.289.518
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,04
|21.765.870
|% -8,31
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,35
|904.514.202
|% 1,21
|
|THYAO
|13,44
|601.024.111
|% 0,37
|
|KUTPO
|62,05
|467.159.388
|% 3,85
|
|SASA
|27,70
|290.573.682
|% -2,05
|
|KOZAL
|118,00
|276.290.311
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,90
|224.122.981
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|904.514.202
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,18
|221.130.691
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,30
|261.682.772
|% -0,38
|
|THYAO
|13,44
|601.024.111
|% 0,37
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6785
|8,6819
|% -0,60
|
|Euro
|10,3186
|10,3246
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,9990
|12,0591
|% -0,44
|
|Frank
|9,3648
|9,4213
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,59
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-0,49
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.257
|3.306
|-3,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-5,24
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-2,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|0,84
|