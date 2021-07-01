***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2021 15:06
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945447
BIST
16:401.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:408,6875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:4010,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:40497,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,96
|Açılış
|: 497,15
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:40
|PEKGY
|1,10
|75.224.218
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.591.913
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.544.870
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.189.317
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.348
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.055.900
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,38
|6.265.334
|% -8,50
|
|THYAO
|13,63
|966.594.110
|% 1,94
|
|GARAN
|8,38
|785.606.703
|% 0,96
|
|SASA
|27,24
|374.581.860
|% 0,22
|
|KOZAL
|117,00
|325.098.851
|% -0,09
|
|ERBOS
|127,30
|310.223.605
|% -2,23
|
|EKGYO
|1,89
|248.217.388
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,17
|241.618.240
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|785.606.703
|% 0,96
|
|THYAO
|13,63
|966.594.110
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|75.224.218
|% 10,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6842
|8,6875
|% -0,13
|
|Euro
|10,3279
|10,3345
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9540
|12,0139
|% -0,36
|
|Frank
|9,3584
|9,4148
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3090
|2,3206
|% -0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,69
|
Seans Raporu
16:40
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16:51XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 326.00 milyon TL de
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16:50TAVHL
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 544 adet işlem
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16:49TTRAK
Yüzde 5.50 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 011 adet işlem
-
16:48EMKEL
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 195, 851 adet işlem
-
16:47JANTS
Yüzde 4.31 oranında artışla 81.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 499 adet işlem