***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 10:13
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977658
BIST
13:021.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 65,01
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.710
En Düşük
1.672
13:0210,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:0211,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
13:02599,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,61
|Açılış
|: 599,37
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:02
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.125.096.425
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|151.245.417
|% 9,92
|
|BALAT
|8,90
|508.635
|% 9,88
|
|OYLUM
|8,76
|27.182.201
|% -9,97
|
|VAKFN
|5,77
|87.167.482
|% -9,56
|
|ADESE
|1,12
|382.563.473
|% -8,20
|
|PENTA
|185,00
|11.906.353
|% -5,27
|
|UTPYA
|18,00
|382.245
|% -4,66
|
|THYAO
|18,11
|1.486.586.562
|% 1,63
|
|PETKM
|7,87
|1.265.324.934
|% 2,88
|
|AKBNK
|6,97
|1.125.096.425
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|912.836.276
|% 9,71
|
|SISE
|9,89
|872.147.112
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,23
|418.753.260
|% 6,96
|
|ADESE
|1,12
|382.563.473
|% -8,20
|
|TSKB
|1,68
|535.130.285
|% 6,33
|
|YKBNK
|3,39
|912.836.276
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.125.096.425
|% 9,94
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9999
|10,0033
|% 0,04
|
|Euro
|11,4508
|11,4548
|% 0,02
|
|Sterlin
|13,3890
|13,4562
|% 0,06
|
|Frank
|10,8335
|10,8987
|% 0,14
|
|Riyal
|2,6607
|2,6741
|% 0,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-3,64
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.957
|4.017
|-5,00
|
|Tam
|3.939
|4.038
|-3,28
|
|Yarım
|1.904
|1.953
|-1,58
|
|Çeyrek
|955
|977
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,81
|