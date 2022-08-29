***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:11
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058809
BIST
14:483.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,40
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4818,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4818,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0849
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:481.008,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.009,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DYOBY
|18,64
|64.584.159
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.583.065
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.267.492
|% 9,91
|
|PRKME
|12,05
|51.556.979
|% 9,55
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|MTRKS
|65,15
|3.979.864
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.049.604
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|HKTM
|19,33
|434.778.059
|% -9,76
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.292.386.013
|% 0,07
|
|PETKM
|13,76
|4.033.557.619
|% 5,04
|
|HALKB
|7,46
|2.284.891.652
|% 4,63
|
|YKBNK
|6,82
|2.230.738.702
|% -2,57
|
|GARAN
|24,16
|1.900.896.632
|% -3,36
|
|YKBNK
|6,82
|2.230.738.702
|% -2,57
|
|HALKB
|7,46
|2.284.891.652
|% 4,63
|
|PETKM
|13,76
|4.033.557.619
|% 5,04
|
|VAKBN
|6,50
|1.783.817.844
|% 7,44
|
|EKGYO
|3,96
|1.084.797.438
|% 0,00
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1722
|18,1972
|% 0,18
|
|Euro
|18,1725
|18,1822
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2016
|21,3079
|% -0,28
|
|Frank
|18,7068
|18,8195
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8265
|4,8507
|% 0,12
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,65
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|-39,00
|
|Tam
|6.772
|6.824
|-107,00
|
|Yarım
|3.300
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,29
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:02GARAN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 406, 367 adet işlem
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15:00GARAN
Yüzde -3.12 oranında düşüşle 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 313, 092 adet işlem
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 83 kaybederek (% -0.10 ) 2, 794
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DYOBY, NTGAZ
-
14:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, BALAT, MTRKS, SILVR, HKTM