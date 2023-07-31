***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.07.2023 10:08
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177006
BIST
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12:367.233
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 165,26
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3626,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0847
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3629,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:361.695,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.695,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CWENE
|286,10
|663.377.958
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.188.442
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.600.676
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|KLSER
|33,26
|51.185.178
|% 9,99
|
|PCILT
|42,30
|245.715.148
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.364.244
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.261.034
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|ESCAR
|140,50
|157.847.294
|% -8,59
|
|ASTOR
|110,90
|4.672.419.246
|% 9,48
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|KONTR
|209,50
|1.309.347.163
|% 9,74
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,59
|1.288.364.181
|% 1,06
|
|CEMAS
|2,90
|379.999.712
|% 1,05
|
|ODAS
|12,11
|1.490.097.079
|% 3,50
|
|ADESE
|1,74
|143.454.774
|% 0,58
|
|KOZAL
|28,58
|2.216.010.393
|% 2,36
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9568
|26,9623
|% 0,32
|
|Euro
|29,7536
|29,7648
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,5598
|34,7331
|% 0,39
|
|Frank
|30,8787
|31,0647
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1696
|7,2055
|% 0,37
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,35
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.443
|-53,00
|
|Tam
|11.041
|11.123
|-20,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|