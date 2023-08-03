***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 14:08
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180238
BIST
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15:397.249
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -9,72
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3926,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3929,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1195
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:391.677,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.677,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:37
|AKGRT
|4,92
|535.516.670
|% 5,35
|
|AGYO
|5,63
|29.341.225
|% 3,11
|
|ADEL
|287,50
|116.266.923
|% 2,94
|
|AEFES
|100,30
|270.873.365
|% 1,98
|
|AFYON
|11,11
|336.269.556
|% 1,28
|
|AKSUE
|44,88
|126.928.408
|% -6,50
|
|AKSA
|85,95
|186.665.293
|% -2,00
|
|ALCTL
|101,20
|96.681.996
|% -1,75
|
|ALKA
|31,50
|55.271.695
|% -1,44
|
|AKBNK
|27,72
|2.945.468.661
|% -1,14
|
|AKBNK
|27,72
|2.945.468.661
|% -1,14
|
|ALARK
|109,20
|1.286.838.083
|% 2,25
|
|ARCLK
|145,90
|900.237.653
|% -2,67
|
|ANSGR
|27,90
|569.404.969
|% 9,93
|
|AKGRT
|4,92
|535.516.670
|% 5,35
|
|AKGRT
|4,92
|535.516.670
|% 5,35
|
|AKBNK
|27,72
|2.945.468.661
|% -1,14
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|AFYON
|11,11
|336.269.556
|% 1,28
|
|ANSGR
|27,90
|569.404.969
|% 9,93
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9781
|% 0,21
|
|Euro
|29,5808
|29,6267
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,0163
|34,1869
|% -0,43
|
|Frank
|30,6451
|30,8297
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1650
|7,2009
|% 0,01
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.937
|11.020
|-62,00
|
|Yarım
|5.473
|5.535
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,00
|
Seans Raporu
15:37
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15:52METRO
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15:51XU030
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15:50IHGZT
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