***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:06
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183580
BIST
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17:287.548
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -53,05
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2827,0499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0598
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0499
En Düşük
26,4619
17:2829,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2278
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:281.666,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.666,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TRCAS
|18,70
|311.472.598
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.630.452
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|209.208.695
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|151.687.421
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.541.725
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.164.787.115
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|THYAO
|261,40
|13.340.651.630
|% 0,54
|
|YKBNK
|16,06
|11.768.560.624
|% 0,12
|
|ISCTR
|17,72
|11.444.861.240
|% 0,51
|
|AKBNK
|31,60
|10.352.090.599
|% 2,07
|
|ASTOR
|117,90
|7.133.862.316
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,06
|11.768.560.624
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,76
|2.392.478.253
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,72
|11.444.861.240
|% 0,51
|
|EKGYO
|8,65
|2.912.007.790
|% -4,53
|
|AKBNK
|31,60
|10.352.090.599
|% 2,07
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0314
|27,0499
|% 0,22
|
|Euro
|29,8072
|29,8598
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4018
|34,5743
|% 0,47
|
|Frank
|30,8322
|31,0179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|
Seans Raporu
17:28
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17:43AKGRT
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 525, 110 adet işlem
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17:42IHGZT
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 692, 429 adet işlem
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17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 15 kaybederek (% -0.22 ) 8, 242
-
17:41XU100
Endeks 7, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 183, 513.00 milyon TL de
-
17:41AEFES
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 839, 118 adet işlem