***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2023 14:58
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194146
BIST
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16:398.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 118,42
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.265
16:3926,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0391
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3928,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0533
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:391.652,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.652,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:39
|ORCAY
|11,88
|147.704.192
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.173.559.442
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|130.260.165
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|112.473.247
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.604.011.269
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|551.547.473
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|291.919.112
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,60
|5.598.383.458
|% -0,61
|
|THYAO
|241,30
|5.264.397.964
|% 2,90
|
|ENKAI
|37,36
|5.026.490.141
|% 7,60
|
|ASTOR
|143,30
|4.638.218.116
|% 3,09
|
|SISE
|54,75
|4.360.178.481
|% 0,27
|
|ZOREN
|5,00
|1.826.757.202
|% -1,38
|
|SKBNK
|5,29
|1.426.825.658
|% -8,64
|
|EKGYO
|8,93
|2.142.374.141
|% -1,11
|
|YKBNK
|16,40
|3.302.746.207
|% 0,80
|
|ISCTR
|22,84
|4.028.445.705
|% 0,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8944
|26,9054
|% 0,15
|
|Euro
|28,8332
|28,8478
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4469
|33,6147
|% -0,15
|
|Frank
|30,0171
|30,1980
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1497
|7,1855
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,56
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.016
|11.095
|-58,00
|
|Yarım
|5.525
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.785
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|1,01
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 79 artarak (% 1.39 ) 7, 228
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOPOL, QNBFB, ASUZU, LINK, METUR, ISBTR, KENT, ORCAY, ALFAS, ALCAR
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULAS, TATEN, KZGYO, OFSYM
-
16:54
CWENE, EUKYO, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
DOGUB, IHLGM, KARYE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında