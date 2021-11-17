***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/11/2021Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi17/11/2021AçıklamalarTakasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere VAKFN.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (17/11/2021) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978266BIST