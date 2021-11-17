***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
17.11.2021 11:21
***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2021
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere VAKFN.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (17/11/2021) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978266
BIST
11:441.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
11:4410,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
11:4411,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0466
|Açılış
|: 11,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
11:44619,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 6,03
|Açılış
|: 619,97
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler11:41
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.352.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|BASGZ
|16,97
|212.906.482
|% 8,30
|
|PRKAB
|39,86
|144.393.554
|% 7,73
|
|IDEAS
|43,42
|10.024.176
|% -9,99
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,76
|124.503.006
|% -4,87
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|PEKGY
|1,00
|15.911.655
|% -3,85
|
|GARAN
|12,03
|782.246.447
|% -0,33
|
|SISE
|10,36
|725.047.667
|% 4,02
|
|PETKM
|8,04
|499.985.086
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,65
|467.375.831
|% 1,86
|
|YKBNK
|3,31
|448.307.155
|% -1,78
|
|ADESE
|1,06
|148.882.223
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,31
|448.307.155
|% -1,78
|
|ODAS
|1,60
|161.677.337
|% 3,23
|
|SISE
|10,36
|725.047.667
|% 4,02
|
|TSKB
|1,60
|108.853.876
|% 1,27
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3548
|10,3612
|% 0,43
|
|Euro
|11,7244
|11,7347
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,9450
|14,0150
|% 1,01
|
|Frank
|11,1283
|11,1954
|% 0,80
|
|Riyal
|2,7644
|2,7783
|% 0,81
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,72
|
|Altın Gr.
|621
|621
|7,57
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:54PRKAB
Yüzde 7.95 oranında artışla 39.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 870 adet işlem
-
11:52HEDEF
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 727, 874 adet işlem
-
11:51IHAAS
Yüzde 6.26 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 659, 966 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 39 artarak (% 0.83 ) 1, 859
-
11:50
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, IDEAS, SNKRN