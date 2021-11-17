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***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi

17.11.2021 11:21
***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi


***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )

İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2021
Bildirim İçeriği

İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar

Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere VAKFN.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (17/11/2021) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978266


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TETMT 173,20 2.352.365 % 9,97  
DIRIT 5,30 423.539 % 8,38  
BASGZ 16,97 212.906.482 % 8,30  
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Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 25,09 25,11 0,29  
Gümüş Gr. 8,38 8,39 0,16  
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