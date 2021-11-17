***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
17.11.2021 14:27
***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2021
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
VAKFN.TE sırasındaki temerrüt işlemi 17/11/2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978290
BIST
15:411.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:4110,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1468
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:4111,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1760
|Açılış
|: 11,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
15:41625,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 12,05
|Açılış
|: 625,77
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:41
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.655.985
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|46.837.547
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|346.504.706
|% 9,96
|
|DITAS
|20,84
|35.908.863
|% 9,92
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|44,84
|73.706.500
|% -7,05
|
|TDGYO
|6,92
|40.446.683
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,68
|2.358.794.471
|% -3,15
|
|GARAN
|11,98
|1.901.585.530
|% -0,75
|
|SISE
|10,30
|1.398.809.713
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,62
|958.843.386
|% 1,46
|
|THYAO
|17,87
|819.294.080
|% 1,19
|
|PETKM
|7,68
|2.358.794.471
|% -3,15
|
|ADESE
|1,07
|268.917.811
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,34
|772.067.352
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,13
|424.401.882
|% 1,91
|
|ODAS
|1,58
|276.394.638
|% 1,94
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4598
|10,4636
|% 1,42
|
|Euro
|11,8482
|11,8566
|% 1,51
|
|Sterlin
|14,0092
|14,0795
|% 1,47
|
|Frank
|11,1785
|11,2459
|% 1,26
|
|Riyal
|2,7754
|2,7893
|% 1,21
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|13,81
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,11
|
|Cumhuriyet
|4.143
|4.205
|72,00
|
|Tam
|4.124
|4.227
|73,97
|
|Yarım
|1.993
|2.045
|35,78
|
|Çeyrek
|1.000
|1.022
|17,89
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,55
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:53HEDEF
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 499, 449 adet işlem
-
15:52MERCN
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 574 adet işlem
-
15:51DITAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 958 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 73 artarak (% 0.47 ) 1, 852
-
15:50XU100
Endeks 1, 695 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 18, 147.00 milyon TL de