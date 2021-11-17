***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***VAKFN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/11/2021Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi17/11/2021AçıklamalarVAKFN.TE sırasındaki temerrüt işlemi 17/11/2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978290BIST