***VAKFN* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VAKFN******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KUYAS, VAKFN16.09.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKUYUMCUKENT GAYRIMENKUL KUYAS 83,69657 1,00 Kaydi PayVAKIF FIN. KIR. VAKFN 14,28571 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875145BIST