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***VAKFN* *LUKSK* *JANTS* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

17.11.2021 17:15
***VAKFN* *LUKSK* *JANTS* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu


***VAKFN******LUKSK******JANTS******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler JANTS, LUKSK, OYAKC, VAKFN

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
JANTS 1 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ERGÜN GİRGİN 8.816,550
LUKSK 2 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SEMİHA KAVAFOĞLU 14.023,567
OYAKC 3 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E LAMİA BALMAN 6.564,140
VAKFN 4 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E ALEV BÖLÜKBAŞI 21.067,500
VAKFN 5 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 22.353,750
VAKFN 6 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E HÜSEYİN BAŞ 186.375,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978341


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Yarım 2.106 2.169 91,37  
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