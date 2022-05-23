***VAKFN* *MARTI* *TURSG* *SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.05.2022 09:25
***VAKFN******MARTI******TURSG******SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI, SMART, TURSG, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031638
BIST
11:042.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,83
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:0415,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0890
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:0416,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1777
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9788
En Düşük
16,8034
11:04951,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,73
|Açılış
|: 951,29
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:00
|IMASM
|51,55
|6.871.672
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.332.269
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|11.735.767
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|36,14
|11.626.842
|% 9,52
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|648,80
|10.842.150
|% -7,71
|
|ERSU
|4,00
|6.327.427
|% -6,76
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|GRNYO
|2,36
|623.989
|% -4,84
|
|THYAO
|42,80
|696.396.159
|% -0,14
|
|KARSN
|5,97
|550.664.313
|% 6,04
|
|GARAN
|16,43
|546.959.088
|% 1,11
|
|ASELS
|23,44
|459.965.952
|% 2,90
|
|SISE
|19,44
|364.003.976
|% 0,10
|
|SKBNK
|1,29
|214.724.210
|% 7,50
|
|KARSN
|5,97
|550.664.313
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,38
|313.367.162
|% 1,15
|
|TSKB
|1,95
|81.938.267
|% 1,04
|
|AKBNK
|8,14
|283.992.091
|% 1,24
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9466
|15,9568
|% 0,53
|
|Euro
|16,9202
|16,9414
|% 0,84
|
|Sterlin
|19,9166
|20,0165
|% 0,76
|
|Frank
|16,3214
|16,4197
|% 0,63
|
|Riyal
|4,2301
|4,2513
|% 0,27
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|10,91
|
|Altın Gr.
|950
|950
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,22
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 44 artarak (% 0.97 ) 2, 657
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11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi METRO, SKBNK, TRKCM
-
11:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
11:14XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 7, 787.00 milyon TL de
-
11:14DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 539 adet işlem