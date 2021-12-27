***VAKFN* *METRO* *TURSG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.12.2021 09:10
***VAKFN******METRO******TURSG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TURSG, METRO, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986255
BIST
13:311.915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 23,64
|Açılış
|: 1.899
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|Önceki Kapanış
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|: 638,33
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673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ISKPL
|5,39
|37.641.062
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.448.201
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.387.547
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.751.403
|% 9,94
|
|BRSAN
|27,68
|32.783.599
|% 9,93
|
|DOBUR
|64,80
|3.249.331
|% -10,00
|
|UFUK
|17,37
|313.064
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,39
|24.071.889
|% -6,99
|
|EPLAS
|21,90
|18.680.992
|% -6,49
|
|YBTAS
|15.669,80
|176.367
|% -6,00
|
|GARAN
|11,77
|1.221.052.586
|% 0,43
|
|THYAO
|21,04
|1.217.013.216
|% -0,38
|
|EREGL
|28,84
|988.226.562
|% 1,62
|
|SASA
|50,20
|883.488.470
|% 5,46
|
|SISE
|13,86
|851.206.394
|% 0,43
|
|YKBNK
|3,62
|658.966.280
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,22
|266.780.648
|% 0,00
|
|GARAN
|11,77
|1.221.052.586
|% 0,43
|
|KRDMD
|9,58
|776.485.515
|% 1,59
|
|ODAS
|1,37
|99.644.146
|% 0,00
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3217
|11,3725
|% 3,47
|
|Euro
|12,8157
|12,8688
|% 3,45
|
|Sterlin
|15,1750
|15,2511
|% 3,25
|
|Frank
|12,3074
|12,3815
|% 3,33
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|Riyal
|3,0140
|3,0291
|% 3,28
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,59
|
|Altın Gr.
|659
|659
|21,03
|
|Cumhuriyet
|4.434
|4.501
|-21,00
|
|Tam
|4.413
|4.529
|-23,61
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,42
|
|Çeyrek
|1.070
|1.095
|-5,71
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,30
|0,17
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|B. Petrol
|75,63
|75,63
|-0,16
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