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***VAKFN* *TMPOL* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

08.06.2022 09:19
***VAKFN* *TMPOL* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***VAKFN******TMPOL******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [TMPOL, VAKFN, HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

TMPOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0917107 TL Teorik Fiyat: 19,048 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VAKFN.E %20 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,592 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HATEK.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,373 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035631


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 7,98 6.344.588 % 8,23  
SEGYO 1,29 123.118.540 % 6,61  
FONET 11,77 11.415.800 % 6,42  
PGSUS 166,50 139.218.238 % 5,45  
ULUUN 21,72 92.910.177 % 5,44  
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10:18 Alış Satış %  
Dolar 17,0500 17,0763 % 1,92  
Euro 18,2717 18,3265 % 1,97  
Sterlin 21,4216 21,5290 % 1,87  
Frank 17,4665 17,5717 % 1,81  
Riyal 4,5438 4,5666 % 2,04  
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10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.848 -4,76  
Altın Gr. 1.015 1.016 17,85  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,08 22,10 -0,13  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,18  
B. Petrol 121 121 0,25  
Seans Raporu 10:18
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