***VAKFN* *TMPOL* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VAKFN******TMPOL******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HATEK, TMPOL, VAKFN08.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaTEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL 0,0917107 0,0825396Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHATAY TEKSTIL HATEK 200,00000 Kaydi PayVAKIF FIN. KIR. VAKFN 20,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035402BIST