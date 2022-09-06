***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin sermayesinde sahip olduğu payların borsada satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Fomu güncellenerek Kurul'a başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060781BIST