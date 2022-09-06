***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
06.09.2022 20:31
***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin sermayesinde sahip olduğu payların borsada satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Fomu güncellenerek Kurul'a başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060781
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0230
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,48
|Açılış
|: 996,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2173
|18,2274
|% 0,06
|
|Euro
|18,0554
|18,0703
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9280
|21,0329
|% 0,01
|
|Frank
|18,4247
|18,5357
|% -0,52
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-9,65
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.744
|6.838
|26,00
|
|Yarım
|3.286
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,00
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-3,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem