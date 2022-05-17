***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 17:33
***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.05.2022 tarihinde iştirakimiz Vakıf Finansal Kiralama AŞ payları ile ilgili olarak 10.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Vakıf Finansal Kiralama AŞ sermayesindeki paylarımızın oranı %13,65'e düşmüştür.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/05/2022 0 10.000.000 10.000.000 78.244.918,102 68.244.918,102
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,3190
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,5131
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7533
En Düşük
16,2212
18:05925,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,23
|Açılış
|: 925,24
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8238
|15,8601
|% 2,05
|
|Euro
|16,7039
|16,7533
|% 3,16
|
|Sterlin
|19,6662
|19,7648
|% 3,05
|
|Frank
|15,8691
|15,9647
|% 2,77
|
|Riyal
|4,2030
|4,2240
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-5,24
|
|Altın Gr.
|926
|926
|15,40
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,07
|