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***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

17.05.2022 17:33
***VAKFN* *TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VAKFN******TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   17.05.2022 tarihinde iştirakimiz Vakıf Finansal Kiralama AŞ payları ile ilgili olarak 10.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda Vakıf Finansal Kiralama AŞ sermayesindeki paylarımızın oranı %13,65'e düşmüştür.
İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/05/2022 0 10.000.000 10.000.000 78.244.918,102 68.244.918,102
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Riyal 4,2030 4,2240 % 1,80  
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Altın Gr. 926 926 15,40  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,68 21,70 0,06  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 0,25  
B. Petrol 114 114 -0,07  
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