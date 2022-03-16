***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.03.2022 14:09
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)
'nin, 2022 yılı hesap dönemi için seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010814
BIST
14:342.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,52
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:3414,6773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0219
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:3416,1811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0921
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:34907,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,28
|Açılış
|: 907,35
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:34
|PKENT
|436,90
|3.764.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.969.032
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.704.467
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.345.733
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,49
|30.452.203
|% 8,43
|
|ORCAY
|23,10
|29.376.356
|% -9,98
|
|PENTA
|313,40
|46.214.875
|% -6,39
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|PEKGY
|0,98
|11.594.480
|% -3,92
|
|THYAO
|27,86
|2.668.313.027
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,54
|1.194.194.757
|% 0,76
|
|FROTO
|282,90
|831.227.874
|% 3,55
|
|EREGL
|34,50
|675.309.626
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,27
|608.416.089
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,21
|341.345.498
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,84
|482.998.864
|% 0,52
|
|THYAO
|27,86
|2.668.313.027
|% 0,72
|
|ODAS
|1,60
|135.136.835
|% 2,56
|
|AKBNK
|7,27
|608.416.089
|% 1,39
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6657
|14,6773
|% -0,15
|
|Euro
|16,1663
|16,1811
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,1665
|19,2626
|% 0,31
|
|Frank
|15,5634
|15,6572
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% -0,03
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|6,79
|
|Altın Gr.
|908
|908
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|35,00
|
|Tam
|5.978
|6.130
|29,64
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|14,34
|
|Çeyrek
|1.449
|1.483
|7,17
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,66
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866