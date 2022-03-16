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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.03.2022 14:09
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)
 'nin, 2022 yılı hesap dönemi için seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010814


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Tam 5.978 6.130 29,64  
Yarım 2.890 2.965 14,34  
Çeyrek 1.449 1.483 7,17  
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