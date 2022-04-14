***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2022 12:31
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(ERNST & YOUNG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31/03/2022
Tescil Tarihi
13/04/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13/04/2022 /10558
Açıklamalar
Şirketimiz 2022 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (ERNST & YOUNG) 31 Mart 2022 tarihli Genel Kurul'da seçilmesi hususu, 13 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 13 Nisan 2022 tarih ve 10558 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020436
BIST
14:302.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,44
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:3014,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:3015,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0534
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:30928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 928,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DAPGM
|27,14
|123.990.051
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,10
|58.189.398
|% 8,77
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|ESCOM
|9,16
|35.211.126
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,04
|7.689.466
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.338.941
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.821.681
|% -3,60
|
|THYAO
|37,16
|3.491.182.132
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|GARAN
|13,68
|1.532.214.195
|% 0,29
|
|EREGL
|35,22
|1.060.354.224
|% 0,17
|
|KRDMD
|16,10
|965.993.986
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,94
|2.195.879.552
|% 8,49
|
|TSKB
|1,81
|513.428.939
|% 7,10
|
|ODAS
|2,33
|540.910.958
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,86
|790.609.128
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,10
|961.375.445
|% 1,39
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6185
|14,6208
|% 0,18
|
|Euro
|15,9453
|15,9673
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,1427
|19,2387
|% 0,31
|
|Frank
|15,5639
|15,6576
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8862
|3,9057
|% 0,16
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|0,30
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|3,87
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|1,87
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,43
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:45TRGYO
Yüzde 6.56 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 820, 020 adet işlem
-
14:44HLGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 698, 826 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 27, 474.00 milyon TL de
-
14:42GENIL
Yüzde 6.74 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 621, 141 adet işlem
-
14:41TRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 665, 665 adet işlem