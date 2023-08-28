***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.08.2023 11:53
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(ERNST & YOUNG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.08.2023
Tescil Tarihi
25.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.08.2023 /10901
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (ERNST & YOUNG) 11 Ağustos 2023 tarihli Genel Kurul'da seçilmesi hususu, 25 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 25 Ağustos 2023 tarih ve 10901 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189867
BIST
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12:487.928
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|: 2,74%
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|Açılış
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7.954
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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26,5784
En Düşük
26,2691
12:4828,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
28,2950
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|Açılış
|: 1.634,84
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|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
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1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IZENR
|44,66
|883.396.951
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.341.829
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.580.502
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.635.797
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.980.948
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|56.252.908
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,66
|342.506.928
|% -6,80
|
|EUKYO
|11,38
|6.582.494
|% -4,29
|
|SISE
|54,55
|6.691.271.330
|% 6,34
|
|ISCTR
|20,52
|6.530.703.616
|% 9,85
|
|THYAO
|246,90
|4.827.259.781
|% 3,74
|
|TUPRS
|139,90
|4.160.766.704
|% 4,79
|
|ASTOR
|134,70
|3.687.767.426
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,52
|6.530.703.616
|% 9,85
|
|YKBNK
|17,09
|3.325.534.499
|% 2,83
|
|ZOREN
|4,92
|700.635.366
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,58
|1.194.332.797
|% -0,69
|
|SISE
|54,55
|6.691.271.330
|% 6,34
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5520
|26,5724
|% 0,15
|
|Euro
|28,7073
|28,7585
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3054
|33,4724
|% 0,11
|
|Frank
|29,9425
|30,1228
|% 0,15
|
|Riyal
|7,0632
|7,0987
|% 0,17
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-0,86
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,40
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.003
|11.083
|-18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.563
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.781
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,22
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