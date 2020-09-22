***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2020 10:57
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/09/2020 21/09/2020 10164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876126
BIST
12:161.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:167,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:168,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:16468,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:13
|IDGYO
|6,27
|7.904.702
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|12.572.916
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.763.358
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.251.597
|% -9,95
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|TCELL
|14,90
|154.980.445
|% 1,43
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,21
|418.613.207
|% 0,94
|
|SISE
|6,55
|729.266.119
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,75
|153.605.321
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|126.113.278
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|284.337.475
|% 0,96
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6415
|7,6461
|% 0,18
|
|Euro
|8,9727
|8,9808
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7759
|9,8249
|% 0,22
|
|Frank
|8,3222
|8,3723
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% 0,28
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,56
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|10,24
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,39
|
Seans Raporu
12:13
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-
12:26MERKO
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 704 adet işlem
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12:24OYLUM
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 240, 599 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, KOZAA
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.40 ) 999
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OZRDN, SELGD, BASCM, BALAT, RODRG, UZERB, KERVN, ISBIR, GOODY