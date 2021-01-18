***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
18.01.2021 11:11
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ek'te sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 15/01/2021 15/01/2021 10246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902984
BIST
11:081.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.526
En Düşük
1.509
11:087,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:089,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0652
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:08443,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,82
|Açılış
|: 443,63
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:08
|ACSEL
|20,46
|11.680.302
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|17.207.957
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|YESIL
|202,60
|42.964.006
|% 9,99
|
|KUTPO
|47,22
|86.052.431
|% -5,65
|
|TDGYO
|9,01
|4.135.400
|% -5,06
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|MSGYO
|5,44
|7.102.573
|% -4,23
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|KOZAL
|119,20
|694.030.618
|% 2,67
|
|KRDMD
|6,79
|441.060.516
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|GARAN
|9,98
|378.712.821
|% -0,40
|
|SISE
|7,74
|350.613.090
|% -1,02
|
|TSKB
|1,88
|217.929.748
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|SKBNK
|1,59
|136.613.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|199.156.376
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,43
|111.780.406
|% 3,62
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5074
|7,5132
|% 0,73
|
|Euro
|9,0689
|9,0770
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1600
|10,2110
|% 0,58
|
|Frank
|8,3978
|8,4484
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9974
|2,0075
|% 0,76
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|10,92
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.41 ) 1, 647
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, DOHOL
-
11:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, KOZAL
-
11:19XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 7, 010.00 milyon TL de
-
11:18KUTPO
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 410 adet işlem