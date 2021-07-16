***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
16.07.2021 14:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/07/2021 16/07/2021 10371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951486
BIST
16:241.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:248,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:2410,1081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0285
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:24500,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -4,03
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KGYO
|7,15
|30.712.788
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.645.056
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.192.045
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.910.207
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,75
|35.136.447
|% -7,41
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|676,50
|32.350.960
|% -3,84
|
|SASA
|30,84
|1.131.749.894
|% -1,03
|
|THYAO
|13,12
|447.301.804
|% 0,31
|
|GARAN
|8,38
|428.706.691
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,34
|312.609.744
|% 0,96
|
|ARCLK
|33,52
|289.821.015
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,29
|157.778.192
|% -1,29
|
|PEKGY
|1,03
|60.684.948
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,07
|62.210.757
|% 2,88
|
|GARAN
|8,38
|428.706.691
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,17
|104.475.488
|% 6,37
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5240
|8,5263
|% -0,44
|
|Euro
|10,1017
|10,1081
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,7507
|11,8096
|% -0,53
|
|Frank
|9,2398
|9,2955
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% -0,48
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|-7,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-7,01
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,40
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,41
|