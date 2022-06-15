***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
15.06.2022 09:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ekte sunulmuştur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/06/2022 14/06/2022 10598
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037331
BIST
11:082.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,10
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0817,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0818,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1167
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1354
En Düşük
17,9589
11:081.010,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.010,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,82
|4.210.102
|% 8,92
|
|MEGAP
|6,98
|33.228.244
|% 7,55
|
|MEGAP
|6,98
|33.228.244
|% 7,55
|
|PAPIL
|14,83
|85.977.822
|% 7,46
|
|TSGYO
|4,45
|2.943.586
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.980.668
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,70
|98.093.514
|% -6,84
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|46,96
|830.596.826
|% 0,21
|
|SASA
|44,74
|503.408.161
|% 0,40
|
|EREGL
|30,56
|460.652.979
|% 0,46
|
|SISE
|21,90
|390.360.330
|% -0,18
|
|ASELS
|23,34
|311.353.749
|% 0,26
|
|TSKB
|2,19
|153.248.638
|% -0,45
|
|MARTI
|1,40
|97.510.744
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,68
|208.725.140
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|197.204.480
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,44
|58.083.876
|% 4,35
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2601
|17,2795
|% 0,09
|
|Euro
|18,1055
|18,1258
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,7638
|20,8679
|% 0,51
|
|Frank
|17,2258
|17,3295
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5885
|4,6115
|% -0,02
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,25
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.821
|33,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,19
|
Seans Raporu
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