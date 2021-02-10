***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









.085 0 0 247.159Yeni Bakiye140.000 0 0 353 16.595 -442 7.958 0 0 0 42.610 40.085 0 0 247.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.184 -106 2.622 0 0 0 0 0 31.578 0 36.278İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -109 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 -92Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.102 -5.102 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 0 31.578 0 283.345Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Yeni Bakiye175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -229 11.724 0 0 0 0 0 60.321 0 71.816İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 54.290 0 60.321 0 355.161Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ267.259 238.896FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ267.259 238.896Finansal Kiralama Gelirleri261.703 234.637Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar5.556 4.259FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-134.714 -169.680Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-125.708 -157.530Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-10 -11İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.644 -3.513Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.352 -8.626BRÜT KAR (ZARAR)132.545 69.216ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -29.172 -26.043Personel Giderleri-18.857 -17.090Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-754 -597Genel İşletme Giderleri-9.561 -8.356BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)103.373 43.173DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 52.072 29.263Bankalardan Alınan Faizler5.203 2.852Türev Finansal İşlemler Karı1.415 0Kambiyo İşlemleri Karı25.178 10.652Diğer20.276 15.759KARŞILIK GİDERLERİ6 -63.630 -32.870Özel Karşılıklar-40.241 -32.870Genel Karşılıklar-23.389DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -5.165 -93Türev Finansal İşlemlerden Zarar-4.930 0Diğer-235 -93NET FAALİYET KARI (ZARARI)86.650 39.473BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.650 39.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -26.329 -7.895Cari Vergi Karşılığı-12.802 -1.695Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.527 -6.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)60.321 31.578DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI60.321 31.578Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 0 0Ana Ortaklık Payları60.321 31.578Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,30160000 0,18040000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı54.362 97.124Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri220.601 210.143Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-159.928 -94.572Alınan Ücret ve Komisyonlar5.556 4.259Elde Edilen Diğer Kazançlar23.045 8.439Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar3.257 1.501Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-18.857 -17.090Ödenen Vergiler-9.269 -14.270Diğer-10.043 -1.286Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim49.450 -47.154Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-611.242 331Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.086 -47.379Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-124Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)619.336 -2.749Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)46.566 2.643Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı103.812 49.970YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -2.702 -5.732Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller543 11Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.159 -5.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.644 3.513Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-51.615 -161.817İhraç Edilen Sermaye Araçları-3.515Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10 -11Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-53.496 -158.315Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.548 17.971Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)51.705 -96.095Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 67.010 163.105Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 118.715 67.010Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)60.321 31.578DİĞER KAPSAMLI GELİRLER11.495 4.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.495 4.700Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 2.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -286 -128Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12.341 2.760Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-560 -358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.816 36.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 63.462 55.253 YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 25.618 0 25.618 13.277 0 13.277İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 711.884 2.409.796 3.121.680 527.901 2.133.871 2.661.772Kiralama İşlemleri (Net)6 687.620 2.367.900 3.055.520 501.709 2.077.438 2.579.147Finansal Kiralama Alacakları925.919 2.706.854 3.632.773 708.861 2.343.923 3.052.784Kazanılmamış Gelirler (-)-238.299 -338.954 -577.253 -207.152 -266.485 -473.637Takipteki Alacaklar6 64.028 151.462 215.490 42.727 152.243 194.970Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -39.764 -109.566 -149.330 -16.535 -95.810 -112.345ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 24.603 0 24.603 24.240 0 24.240MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 967 0 967 908 0 908YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 5.788 0 5.788DİĞER AKTİFLER11 72.325 348.311 420.636 37.978 220.034 258.012ARA TOPLAM898.859 2.813.360 3.712.219 617.166 2.413.841 3.031.007SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 0 0 0 140 0 140Satış Amaçlı0 0 0 140 0 140Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI898.859 2.813.360 3.712.219 617.306 2.413.841 3.031.147YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 457.722 2.634.027 3.091.749 380.987 2.219.870 2.600.857FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 42 0 42 68 99 167İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 51.615 0 51.615 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR16 7.404 21.043 28.447 4.780 0 4.780Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.058 0 5.058 4.780 0 4.780Genel Karşılıklar6.16 2.346 21.043 23.389CARİ VERGİ BORCU10 16.670 0 16.670 8.650 0 8.650ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 8.299 0 8.299 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 45.588 114.648 160.236 30.189 103.159 133.348ARA TOPLAM587.340 2.769.718 3.357.058 424.674 2.323.128 2.747.802SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 355.161 0 355.161 283.345 0 283.345Ödenmiş Sermaye200.000 0 200.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri244 0 244 244 0 244Diğer Sermaye Yedekleri244 0 244 244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.306 0 40.306 28.811 0 28.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri54.290 0 54.290 47.712 0 47.712Yasal Yedekler11.317 0 11.317 9.738 0 9.738Olağanüstü Yedekler42.973 0 42.973 37.974 0 37.974Kar veya Zarar60.321 0 60.321 31.578 0 31.578Dönem Net Kâr veya Zararı60.321 0 60.321 31.578 0 31.578YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI942.501 2.769.718 3.712.219 708.019 2.323.128 3.031.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 6.683.957 40.943.684 47.627.641 5.670.214 21.358.612 27.028.826VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER22 211.799 718.602 930.401 222.659 618.378 841.037Cayılamaz Taahhütler86.402 216.024 302.426 165.625 218.807 384.432Cayılabilir Taahhütler125.397 502.578 627.975 57.034 399.571 456.605Kiralama Taahhütleri125.397 502.578 627.975 57.034 399.571 456.605Finansal Kiralama Taahhütleri125.397 502.578 627.975 57.034 399.571 456.605TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.830.374 8.241.818 11.072.192 1.650.501 4.777.053 6.427.554NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.726.130 49.904.104 59.630.234 7.543.374 26.754.043 34.297.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908932BIST