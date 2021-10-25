***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.10.2021 18:30
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve arı ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 0 50.612 0 50.576
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -584 10.580 0 0 0 54.290 0 50.612 0 333.921
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 61.073 0 61.115
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 0 0 567 18.779 -735 22.304 0 0 0 64.611 0 61.073 0 416.599
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
236.795 200.871 85.277 74.861
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
236.795 200.871 85.277 74.861
Finansal Kiralama Gelirleri
230.884 196.956 82.499 73.532
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.911 3.915 2.778 1.329
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-129.267 -99.761 -51.780 -35.093
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-115.177 -93.861 -45.425 -33.964
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-15 -9 -9 -3
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.774 0 -2.013 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.301 -5.891 -4.333 -1.126
BRÜT KAR (ZARAR)
107.528 101.110 33.497 39.768
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -25.444 -21.405 -9.895 -7.152
Personel Giderleri
-15.468 -14.032 -5.672 -4.452
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-586 -480 -195 -160
Genel İşletme Giderleri
-9.390 -6.893 -4.028 -2.540
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
82.084 79.705 23.602 32.616
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 32.133 38.790 8.410 17.746
Bankalardan Alınan Faizler
7.671 2.961 2.588 1.648
Temettü Gelirleri
250 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
1.437 67 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
429 20.310 429 10.376
Diğer
22.346 15.452 5.393 5.722
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -39.362 -43.675 -13.273 -27.412
Özel Karşılıklar
-32.759 -23.925 -15.990 -7.662
Genel Karşılıklar
-6.603 -19.750 2.717 -19.750
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -621 -4.422 453 -4.183
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-169 -4.187 0 -3.959
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 234 0
Diğer
-452 -235 219 -224
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.234 70.398 19.192 18.767
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.234 70.398 19.192 18.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-13.161 -19.786 -3.670 -8.506
Cari Vergi Karşılığı
-13.713 -7.517 -5.850 -2.384
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -12.269 1.628 -6.122
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
552 0 552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
61.073 50.612 15.522 10.261
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
61.073 50.612 147.461
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-126.025 -154.664
Alınan Temettüler
19 250 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.911 3.915
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-25.908 17.482
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 4.305 4.178
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.468 -14.032
Ödenen Vergiler
-13.501 -9.606
Diğer
-6.534 -43.340
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
218.254 61.358
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-595.052 -682.646
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.350 824
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
144 -80
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
723.786 675.354
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
102.726 67.906
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
269.472 12.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -5.638 -1.315
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.279 259
Diğer
140
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.359 -916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.774 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-55.689 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.268 -4.121
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15 -9
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.662 -4.130
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
50.120 18.346
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
267.571 26.052
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 118.715 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 386.286 93.062
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.073 50.612
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
42 -36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42 -36
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 53 -45
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11 9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.115 50.576
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 19.019 367.270 386.289 63.462 55.253 118.715
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 25.618 0 25.618 25.618 0 25.618
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İL 1.001.227 2.513.897 3.515.124 687.620 2.367.900 3.055.520
Finansal Kiralama Alacakları
1.331.883 2.841.372 -338.954 -577.253
Takipteki Alacaklar
6 53.789 157.360 211.149 64.028 151.462 215.490
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-40.391 -137.393 -177.784 -39.764 -109.566 -149.330
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 27.037 0 27.037 24.603 0 24.603
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 738 0 738 967 0 967
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 104.129 463.594 567.723 72.325 348.311 420.636
ARA TOPLAM
1.191.166 3.364.728 4.555.894 898.859 2.813.360 3.712.219
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.191.166 3.364.728 4.555.894 898.859 2.813.360 3.712.219
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
12 714.628 3.042.771 3.757.399 457.722 2.634.027 3.091.749
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 186 0 186 42 0 42
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 57.304 0 57.304 51.615 0 51.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 10.674 24.733 35.407 7.404 21.043 28.447
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.415 0 5.415 5.058 0 5.058
Genel Karşılıklar
6.16 5.259 24.733 29.992 2.346 21.043 23.389
CARİ VERGİ BORCU
10 16.391 0 16.391 16.670 0 16.670
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 7.757 0 7.757 8.299 0 8.299
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 69.739 195.112 264.851 45.588 114.648 160.236
ARA TOPLAM
876.679 3.262.616 4.139.295 587.340 2.769.718 3.357.058
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 416.599 0 416.599 355.161 0 355.161
Ödenmiş Sermaye
250.000 0 250.000 200.000 0 200.000
Sermaye Yedekleri
567 244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.348 0 40.348 40.306 0 40.306
Kar Yedekleri
64.611 0 64.611 54.290 0 54.290
Yasal Yedekler
14.333 0 14.333 11.317 0 11.317
Olağanüstü Yedekler
50.278 0 50.278 42.973 0 42.973
Kar veya Zarar
61.073 0 61.073 60.321 0 60.321
Dönem Net Kâr veya Zararı
61.073 0 61.073 60.321 0 60.321
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.293.278 3.262.616 4.555.894 942.501 2.769.718 3.712.219
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 10.461.718 47.361.270 57.822.988 6.683.957 40.943.684 47.627.641
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
22 473.171 1.198.919 1.672.090 211.799 718.602 930.401
Cayılamaz Taahhütler
212.045 298.675 510.720 86.402 216.024 302.426
Cayılabilir Taahhütler
261.126 900.244 1.161.370 125.397 502.578 627.975
Kiralama Taahhütleri
261.126 900.244 1.161.370 125.397 502.578 627.975
Finansal Kiralama Taahhütleri
261.126 900.244 1.161.370 125.397 502.578 627.975
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
4.138.281 11.208.897 15.347.178 2.830.374 8.241.818 11.072.192
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.073.170 59.769.086 74.842.256 9.726.130 49.904.104 59.630.234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972263
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