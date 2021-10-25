***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve arı ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345Yeni Bakiye175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 0 50.612 0 50.576İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -584 10.580 0 0 0 54.290 0 50.612 0 333.921Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Yeni Bakiye200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 61.073 0 61.115İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler250.000 0 0 567 18.779 -735 22.304 0 0 0 64.611 0 61.073 0 416.599Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ236.795 200.871 85.277 74.861FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ236.795 200.871 85.277 74.861Finansal Kiralama Gelirleri230.884 196.956 82.499 73.532Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar5.911 3.915 2.778 1.329FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-129.267 -99.761 -51.780 -35.093Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-115.177 -93.861 -45.425 -33.964Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-15 -9 -9 -3İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.774 0 -2.013 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.301 -5.891 -4.333 -1.126BRÜT KAR (ZARAR)107.528 101.110 33.497 39.768ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -25.444 -21.405 -9.895 -7.152Personel Giderleri-15.468 -14.032 -5.672 -4.452Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-586 -480 -195 -160Genel İşletme Giderleri-9.390 -6.893 -4.028 -2.540BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)82.084 79.705 23.602 32.616DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 32.133 38.790 8.410 17.746Bankalardan Alınan Faizler7.671 2.961 2.588 1.648Temettü Gelirleri250 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı1.437 67 0 0Kambiyo İşlemleri Karı429 20.310 429 10.376Diğer22.346 15.452 5.393 5.722KARŞILIK GİDERLERİ6 -39.362 -43.675 -13.273 -27.412Özel Karşılıklar-32.759 -23.925 -15.990 -7.662Genel Karşılıklar-6.603 -19.750 2.717 -19.750DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -621 -4.422 453 -4.183Türev Finansal İşlemlerden Zarar-169 -4.187 0 -3.959Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 234 0Diğer-452 -235 219 -224NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.234 70.398 19.192 18.767BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.234 70.398 19.192 18.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-13.161 -19.786 -3.670 -8.506Cari Vergi Karşılığı-13.713 -7.517 -5.850 -2.384Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -12.269 1.628 -6.122Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi552 0 552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)61.073 50.612 15.522 10.261DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI61.073 50.612 147.461Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-126.025 -154.664Alınan Temettüler19 250 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.911 3.915Elde Edilen Diğer Kazançlar-25.908 17.482Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 4.305 4.178Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.468 -14.032Ödenen Vergiler-13.501 -9.606Diğer-6.534 -43.340Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim218.254 61.358Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-595.052 -682.646Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-13.350 824Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)144 -80Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)723.786 675.354Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)102.726 67.906Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı269.472 12.752YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -5.638 -1.315Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.279 259Diğer140Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.359 -916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.774 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-55.689 0İhraç Edilen Sermaye Araçları1.268 -4.121Kiralamaya İlişkin Ödemeler-15 -9Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-48.662 -4.130Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi50.120 18.346Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)267.571 26.052Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 118.715 67.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 386.286 93.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)61.073 50.612DİĞER KAPSAMLI GELİRLER42 -36Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42 -36Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 53 -45Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11 9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.115 50.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 19.019 367.270 386.289 63.462 55.253 118.715GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 25.618 0 25.618 25.618 0 25.618İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İL 1.001.227 2.513.897 3.515.124 687.620 2.367.900 3.055.520Finansal Kiralama Alacakları1.331.883 2.841.372 -338.954 -577.253Takipteki Alacaklar6 53.789 157.360 211.149 64.028 151.462 215.490Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-40.391 -137.393 -177.784 -39.764 -109.566 -149.330ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 27.037 0 27.037 24.603 0 24.603MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 738 0 738 967 0 967YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 104.129 463.594 567.723 72.325 348.311 420.636ARA TOPLAM1.191.166 3.364.728 4.555.894 898.859 2.813.360 3.712.219SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.191.166 3.364.728 4.555.894 898.859 2.813.360 3.712.219YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 714.628 3.042.771 3.757.399 457.722 2.634.027 3.091.749FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 186 0 186 42 0 42İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 57.304 0 57.304 51.615 0 51.615GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR16 10.674 24.733 35.407 7.404 21.043 28.447Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.415 0 5.415 5.058 0 5.058Genel Karşılıklar6.16 5.259 24.733 29.992 2.346 21.043 23.389CARİ VERGİ BORCU10 16.391 0 16.391 16.670 0 16.670ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 7.757 0 7.757 8.299 0 8.299SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 69.739 195.112 264.851 45.588 114.648 160.236ARA TOPLAM876.679 3.262.616 4.139.295 587.340 2.769.718 3.357.058SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 416.599 0 416.599 355.161 0 355.161Ödenmiş Sermaye250.000 0 250.000 200.000 0 200.000Sermaye Yedekleri567 244 0 244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.348 0 40.348 40.306 0 40.306Kar Yedekleri64.611 0 64.611 54.290 0 54.290Yasal Yedekler14.333 0 14.333 11.317 0 11.317Olağanüstü Yedekler50.278 0 50.278 42.973 0 42.973Kar veya Zarar61.073 0 61.073 60.321 0 60.321Dönem Net Kâr veya Zararı61.073 0 61.073 60.321 0 60.321YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.293.278 3.262.616 4.555.894 942.501 2.769.718 3.712.219Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR22 10.461.718 47.361.270 57.822.988 6.683.957 40.943.684 47.627.641VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER22 473.171 1.198.919 1.672.090 211.799 718.602 930.401Cayılamaz Taahhütler212.045 298.675 510.720 86.402 216.024 302.426Cayılabilir Taahhütler261.126 900.244 1.161.370 125.397 502.578 627.975Kiralama Taahhütleri261.126 900.244 1.161.370 125.397 502.578 627.975Finansal Kiralama Taahhütleri261.126 900.244 1.161.370 125.397 502.578 627.975TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER4.138.281 11.208.897 15.347.178 2.830.374 8.241.818 11.072.192NAZIM HESAPLAR TOPLAMI15.073.170 59.769.086 74.842.256 9.726.130 49.904.104 59.630.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972263BIST