***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
05.08.2022 18:30
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -84 0 0 0 0 0 0 45.551 0 45.467
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 0 0 244 18.779 -861 22.304 0 0 0 64.611 0 45.551 0 400.628
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444
Yeni Bakiye
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.577 0 0 0 0 0 0 191.205 0 189.628
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.105
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 1.771 18.779 -3.082 23.080 0 0 0 92.682 0 191.205 0 924.435
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
368.193 151.518 218.669 78.873
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
368.193 151.518 218.669 78.873
Finansal Kiralama Gelirleri
355.489 148.385 209.005 77.095
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.704 3.133 9.664 1.778
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-267.866 -77.487 -171.768 -40.257
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-247.506 -69.752 -157.019 -36.378
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-19 -6 -11 -4
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -3.761 0 -1.923
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-20.341 -3.968 -14.738 -1.952
BRÜT KAR (ZARAR)
100.327 74.031 46.901 38.616
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -35.592 -15.549 -21.988 -8.018
Personel Giderleri
-20.715 -9.796 -13.400 -5.109
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-703 -391 -351 -196
Genel İşletme Giderleri
-14.174 -5.362 -8.237 -2.713
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
64.735 58.482 24.913 30.598
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 327.677 23.723 241.261 14.730
Bankalardan Alınan Faizler
42.391 5.083 23.731 2.253
Temettü Gelirleri
250 250 250 250
Türev Finansal İşlemler Karı
29.119 1.437 25.255 0
Kambiyo İşlemleri Karı
235.936 0 181.967 -729
Diğer
19.981 16.953 10.058 12.956
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -28.181 -26.089 -13.640 -8.590
Özel Karşılıklar
-20.748 -16.769 -15.115 -5.254
Genel Karşılıklar
-7.433 -9.320 1.475 -3.336
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -108.376 -1.074 -63.315 -383
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-108.063 -169 -63.073 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -234 0 -234
Diğer
-313 -671 -242 -149
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
255.855 55.042 189.219 36.355
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
255.855 55.042 189.219 36.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -64.650 -9.491 -47.034 -4.492
Cari Vergi Karşılığı
-67.107 -7.863 -49.036 -5.640
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -1.628 0 1.148
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.457 0 2.002 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
191.205 45.551 142.185 31.863
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
191.205 45.551 142.185 31.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
191.205 45.551 142.185 31.863
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 21 0,31870000 0,08007000 0,23700000 0,05610000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
178.776 53.901
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
320.176 129.791
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-204.200 -75.280
Alınan Temettüler
19 250 250
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.710 3.120
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.100 18.156
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 6.614 4.094
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.749 -10.405
Ödenen Vergiler
-11.434 -1.086
Diğer
27.309 -14.739
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
357.883 360.150
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.113.682 -304.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.001.465 10.705
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
358 177
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.953.610 588.414
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
519.062 65.844
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
536.659 414.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7.8 -228 -4.437
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.8 1.318 581
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.279
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.189 -3.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.268
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-360 -35
Diğer
18 31.105
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
30.745 1.233
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
173.557 1.614
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
739.772 413.042
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.3 779.082 118.715
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.3 1.518.854 531.757
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
191.205 45.551
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.577 -84
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.577 -84
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.971 -106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
394 22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.628 45.467
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 680.368 840.686 1.521.054 238.447 540.752 779.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 28.713 0 28.713 26.434 0 26.434
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.934.068 4.042.094 5.976.162 1.138.999 3.673.959 4.812.958
Kiralama İşlemleri (Net)
6 1.915.766 3.974.977 5.890.743 1.128.712 3.640.839 4.769.551
Finansal Kiralama Alacakları
2.563.150 4.576.650 7.139.800 1.508.558 4.202.749 5.711.307
Kazanılmamış Gelirler (-)
-647.384 -601.673 -1.249.057 -379.846 -561.910 -941.756
Takipteki Alacaklar
6 62.896 205.029 267.925 49.697 162.083 211.780
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -44.594 -137.912 -182.506 -39.410 -128.963 -168.373
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 26.818 0 26.818 28.990 0 28.990
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 506 0 506 684 0 684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 37.551 0 37.551 8.862 0 8.862
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 700.105 910.385 1.610.490 134.401 505.396 639.797
ARA TOPLAM
3.408.129 5.793.165 9.201.294 1.576.817 4.720.107 6.296.924
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.408.129 5.793.165 9.201.294 1.576.817 4.720.107 6.296.924
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
12 3.877.555 3.273.175 7.150.730 957.605 4.175.849 5.133.454
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 169 0 169 171 0 171
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 119.193 0 119.193 21.516 0 21.516
KARŞILIKLAR
16 23.896 38.224 62.120 12.832 35.170 48.002
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.404 0 14.404 7.720 0 7.720
Genel Karşılıklar
6.16 9.492 38.224 47.716 5.112 35.170 40.282
CARİ VERGİ BORCU
10 58.152 0 58.152 33.367 0 33.367
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 8.891 0 8.891 11.742 0 11.742
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 204.930 672.674 877.604 75.174 271.054 346.228
ARA TOPLAM
4.292.786 3.984.073 8.276.859 1.112.407 4.482.073 5.594.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 924.435 0 924.435 702.444 0 702.444
Ödenmiş Sermaye
600.000 0 600.000 468.895 0 468.895
Sermaye Yedekleri
1.771 0 1.771 513 0 513
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.366 0 1.366 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
405 0 405 513 0 513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
38.777 0 38.777 40.354 0 40.354
Kar Yedekleri
92.682 0 92.682 64.611 0 64.611
Yasal Yedekler
20.737 0 20.737 14.333 0 14.333
Olağanüstü Yedekler
71.945 0 71.945 50.278 0 50.278
Kar veya Zarar
191.205 0 191.205 128.071 0 128.071
Dönem Net Kâr veya Zararı
191.205 0 191.205 128.071 0 128.071
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.217.221 3.984.073 9.201.294 1.814.851 4.482.073 6.296.924
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 31.156.728 77.150.993 108.307.721 11.757.031 67.207.941 78.964.972
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 1.569.657 1.544.549 3.114.206 546.159 1.540.868 2.087.027
Cayılamaz Taahhütler
436.246 395.536 831.782 211.496 452.487 663.983
Cayılabilir Taahhütler
1.133.411 1.149.013 2.282.424 334.663 1.088.381 1.423.044
Kiralama Taahhütleri
1.133.411 1.149.013 2.282.424 334.663 1.088.381 1.423.044
Finansal Kiralama Taahhütleri
1.133.411 1.149.013 2.282.424 334.663 1.088.381 1.423.044
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
495.625 596.212 1.091.837 55.195 73.412 128.607
Alım Satım Amaçlı İşlemler
495.625 596.212 1.091.837 55.195 73.412 128.607
Swap Alım Satım İşlemleri
495.625 596.212 1.091.837 55.195 73.412 128.607
EMANET KIYMETLER
9.427.634 22.011.481 31.439.115 4.703.562 17.305.946 22.009.508
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
42.649.644 101.303.235 143.952.879 17.061.947 86.128.167 103.190.114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052542
BIST