***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Yeni Bakiye200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -84 0 0 0 0 0 0 45.551 0 45.467İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0Dönem Sonu Bakiyeler250.000 0 0 244 18.779 -861 22.304 0 0 0 64.611 0 45.551 0 400.628Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444Yeni Bakiye468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.577 0 0 0 0 0 0 191.205 0 189.628Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı31.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.105İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.258Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 1.771 18.779 -3.082 23.080 0 0 0 92.682 0 191.205 0 924.435Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ368.193 151.518 218.669 78.873FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ368.193 151.518 218.669 78.873Finansal Kiralama Gelirleri355.489 148.385 209.005 77.095Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar12.704 3.133 9.664 1.778TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-267.866 -77.487 -171.768 -40.257Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-247.506 -69.752 -157.019 -36.378Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-19 -6 -11 -4İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -3.761 0 -1.923Verilen Ücret ve Komisyonlar-20.341 -3.968 -14.738 -1.952BRÜT KAR (ZARAR)100.327 74.031 46.901 38.616ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -35.592 -15.549 -21.988 -8.018Personel Giderleri-20.715 -9.796 -13.400 -5.109Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-703 -391 -351 -196Genel İşletme Giderleri-14.174 -5.362 -8.237 -2.713BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)64.735 58.482 24.913 30.598DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 327.677 23.723 241.261 14.730Bankalardan Alınan Faizler42.391 5.083 23.731 2.253Temettü Gelirleri250 250 250 250Türev Finansal İşlemler Karı29.119 1.437 25.255 0Kambiyo İşlemleri Karı235.936 0 181.967 -729Diğer19.981 16.953 10.058 12.956KARŞILIK GİDERLERİ6 -28.181 -26.089 -13.640 -8.590Özel Karşılıklar-20.748 -16.769 -15.115 -5.254Genel Karşılıklar-7.433 -9.320 1.475 -3.336DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -108.376 -1.074 -63.315 -383Türev Finansal İşlemlerden Zarar-108.063 -169 -63.073 0Kambiyo İşlemleri Zararı0 -234 0 -234Diğer-313 -671 -242 -149NET FAALİYET KARI (ZARARI)255.855 55.042 189.219 36.355BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)255.855 55.042 189.219 36.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -64.650 -9.491 -47.034 -4.492Cari Vergi Karşılığı-67.107 -7.863 -49.036 -5.640Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -1.628 0 1.148Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.457 0 2.002 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)191.205 45.551 142.185 31.863DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI191.205 45.551 142.185 31.863Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları191.205 45.551 142.185 31.863Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 21 0,31870000 0,08007000 0,23700000 0,05610000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı178.776 53.901Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri320.176 129.791Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-204.200 -75.280Alınan Temettüler19 250 250Alınan Ücret ve Komisyonlar12.710 3.120Elde Edilen Diğer Kazançlar49.100 18.156Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 6.614 4.094Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-21.749 -10.405Ödenen Vergiler-11.434 -1.086Diğer27.309 -14.739Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim357.883 360.150Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.113.682 -304.990Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.001.465 10.705Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)358 177Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.953.610 588.414Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)519.062 65.844Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı536.659 414.051YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7.8 -228 -4.437Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7.8 1.318 581Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.279Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.189 -3.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİhraç Edilen Sermaye Araçları1.268Kiralamaya İlişkin Ödemeler-360 -35Diğer18 31.105Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit30.745 1.233Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi173.557 1.614Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)739.772 413.042Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.3 779.082 118.715Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.3 1.518.854 531.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)191.205 45.551DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.577 -84Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.577 -84Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.971 -106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler394 22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)189.628 45.467Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 680.368 840.686 1.521.054 238.447 540.752 779.199GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 28.713 0 28.713 26.434 0 26.434İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 1.934.068 4.042.094 5.976.162 1.138.999 3.673.959 4.812.958Kiralama İşlemleri (Net)6 1.915.766 3.974.977 5.890.743 1.128.712 3.640.839 4.769.551Finansal Kiralama Alacakları2.563.150 4.576.650 7.139.800 1.508.558 4.202.749 5.711.307Kazanılmamış Gelirler (-)-647.384 -601.673 -1.249.057 -379.846 -561.910 -941.756Takipteki Alacaklar6 62.896 205.029 267.925 49.697 162.083 211.780Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -44.594 -137.912 -182.506 -39.410 -128.963 -168.373ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 26.818 0 26.818 28.990 0 28.990MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 506 0 506 684 0 684YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 37.551 0 37.551 8.862 0 8.862ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 700.105 910.385 1.610.490 134.401 505.396 639.797ARA TOPLAM3.408.129 5.793.165 9.201.294 1.576.817 4.720.107 6.296.924SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.408.129 5.793.165 9.201.294 1.576.817 4.720.107 6.296.924YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 3.877.555 3.273.175 7.150.730 957.605 4.175.849 5.133.454FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 169 0 169 171 0 171İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER15 119.193 0 119.193 21.516 0 21.516KARŞILIKLAR16 23.896 38.224 62.120 12.832 35.170 48.002Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.404 0 14.404 7.720 0 7.720Genel Karşılıklar6.16 9.492 38.224 47.716 5.112 35.170 40.282CARİ VERGİ BORCU10 58.152 0 58.152 33.367 0 33.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 8.891 0 8.891 11.742 0 11.742SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 204.930 672.674 877.604 75.174 271.054 346.228ARA TOPLAM4.292.786 3.984.073 8.276.859 1.112.407 4.482.073 5.594.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR18 924.435 0 924.435 702.444 0 702.444Ödenmiş Sermaye600.000 0 600.000 468.895 0 468.895Sermaye Yedekleri1.771 0 1.771 513 0 513Hisse Senedi İhraç Primleri1.366 0 1.366 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri405 0 405 513 0 513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler38.777 0 38.777 40.354 0 40.354Kar Yedekleri92.682 0 92.682 64.611 0 64.611Yasal Yedekler20.737 0 20.737 14.333 0 14.333Olağanüstü Yedekler71.945 0 71.945 50.278 0 50.278Kar veya Zarar191.205 0 191.205 128.071 0 128.071Dönem Net Kâr veya Zararı191.205 0 191.205 128.071 0 128.071YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.217.221 3.984.073 9.201.294 1.814.851 4.482.073 6.296.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR23 31.156.728 77.150.993 108.307.721 11.757.031 67.207.941 78.964.972VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER23 1.569.657 1.544.549 3.114.206 546.159 1.540.868 2.087.027Cayılamaz Taahhütler436.246 395.536 831.782 211.496 452.487 663.983Cayılabilir Taahhütler1.133.411 1.149.013 2.282.424 334.663 1.088.381 1.423.044Kiralama Taahhütleri1.133.411 1.149.013 2.282.424 334.663 1.088.381 1.423.044Finansal Kiralama Taahhütleri1.133.411 1.149.013 2.282.424 334.663 1.088.381 1.423.044TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR495.625 596.212 1.091.837 55.195 73.412 128.607Alım Satım Amaçlı İşlemler495.625 596.212 1.091.837 55.195 73.412 128.607Swap Alım Satım İşlemleri495.625 596.212 1.091.837 55.195 73.412 128.607EMANET KIYMETLER9.427.634 22.011.481 31.439.115 4.703.562 17.305.946 22.009.508NAZIM HESAPLAR TOPLAMI42.649.644 101.303.235 143.952.879 17.061.947 86.128.167 103.190.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052542BIST