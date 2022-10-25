***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.10.2022 18:28
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 61.073 0 61.115
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 0 0 567 18.779 -735 22.304 0 0 0 64.611 0 61.073 0 416.599
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444
Yeni Bakiye
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.382 0 0 0 0 0 0 281.337 0 279.955
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.105
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.204
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 1.717 18.779 -2.887 23.080 0 0 0 92.682 0 281.337 0 1.014.708
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
660.514 236.795 292.321 85.277
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
660.514 236.795 292.321 85.277
Finansal Kiralama Gelirleri
642.686 230.884 287.197 82.499
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.828 5.911 5.124 2.778
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-485.048 -129.267 -217.182 -51.780
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-457.246 -115.177 -209.740 -45.425
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-33 -15 -14 -9
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -5.774 0 -2.013
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-27.769 -8.301 -7.428 -4.333
BRÜT KAR (ZARAR)
175.466 107.528 75.139 33.497
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -54.529 -25.444 -18.937 -9.895
Personel Giderleri
-33.000 -15.468 -12.285 -5.672
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.055 -586 -352 -195
Genel İşletme Giderleri
-20.474 -9.390 -6.300 -4.028
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
120.937 82.084 56.202 23.602
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 436.915 32.133 109.238 8.410
Bankalardan Alınan Faizler
70.329 7.671 27.938 2.588
Temettü Gelirleri
250 250 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
53.809 1.437 24.690 0
Kambiyo İşlemleri Karı
279.362 429 43.426 429
Diğer
33.165 22.346 13.184 5.393
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -33.996 -39.362 -5.815 -13.273
Özel Karşılıklar
-26.346 -32.759 -5.598 -15.990
Genel Karşılıklar
-7.650 -6.603 -217 2.717
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -146.556 -621 -38.180 453
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-146.530 -169 -38.467 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 234
Diğer
-26 -452 287 219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
377.300 74.234 121.445 19.192
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
377.300 74.234 121.445 19.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -95.963 -13.161 -31.313 -3.670
Cari Vergi Karşılığı
-89.024 -13.713 -21.917 -5.850
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.939 0 -6.939 1.628
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 552 -2.457 552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
281.337 61.073 90.132 15.522
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
281.337 61.073 90.132 15.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
281.337 61.073 90.132 15.522
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,46890000 0,10180000 0,15020000 0,02590000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
376.846 51.218
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
564.489 228.188
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-324.383 -126.025
Alınan Temettüler
19 250 250
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.837 5.911
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.974 -25.908
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 8.155 4.305
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-34.148 -15.468
Ödenen Vergiler
-11.434 -13.501
Diğer
69.106 -6.534
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-184.482 218.254
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.790.615 -595.052
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.730.487 -13.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
413 144
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.832.229 723.786
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
503.978 102.726
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
192.364 269.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -363 -5.638
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7,8 1.358 2.279
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.279 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.284 -3.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 5.774
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -55.689
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 1.268
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-386 -15
Diğer
18 31.105 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
30.719 -48.662
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
161.200 50.120
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
382.999 267.571
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.3 779.082 118.715
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.3 1.162.081 386.286
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
281.337 61.073
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.382 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.382 42
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.836 53
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
454 -11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.955 61.115
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 515.668 647.083 1.162.751 238.447 540.752 779.199
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 28.713 0 28.713 26.434 0 26.434
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.761.854 3.956.248 6.718.102 1.138.999 3.673.959 4.812.958
Kiralama İşlemleri (Net)
6 2.740.414 3.888.183 6.628.597 1.128.712 3.640.839 4.769.551
Finansal Kiralama Alacakları
3.952.936 4.451.537 8.404.473 1.508.558 4.202.749 5.711.307
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.212.522 -563.354 -1.775.876 -379.846 -561.910 -941.756
Takipteki Alacaklar
6 65.228 210.842 276.070 49.697 162.083 211.780
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -43.788 -142.777 -186.565 -39.410 -128.963 -168.373
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 26.236 0 26.236 28.990 0 28.990
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 475 0 475 684 0 684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 47.200 0 47.200 8.862 0 8.862
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 986.283 1.204.133 2.190.416 134.401 505.396 639.797
ARA TOPLAM
4.366.429 5.807.464 10.173.893 1.576.817 4.720.107 6.296.924
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 140.977 0 140.977 0 0 0
Satış Amaçlı
140.977 0 140.977 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.507.406 5.807.464 10.314.870 1.576.817 4.720.107 6.296.924
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
12 5.208.131 2.918.217 8.126.348 957.605 4.175.849 5.133.454
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 198 0 198 171 0 171
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 157.660 0 157.660 21.516 0 21.516
KARŞILIKLAR
16 20.413 38.511 58.924 12.832 35.170 48.002
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10.991 0 10.991 7.720 0 7.720
Genel Karşılıklar
9.422 38.511 47.933 5.112 35.170 40.282
CARİ VERGİ BORCU
10 43.410 0 43.410 33.367 0 33.367
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 18.228 0 18.228 11.742 11.742
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 308.005 587.389 895.394 75.174 271.054 346.228
ARA TOPLAM
5.756.045 3.544.117 9.300.162 1.112.407 4.482.073 5.594.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 1.014.708 0 1.014.708 702.444 0 702.444
Ödenmiş Sermaye
600.000 0 600.000 468.895 0 468.895
Sermaye Yedekleri
1.717 0 1.717 513 0 513
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.366 0 1.366
Diğer Sermaye Yedekleri
351 0 351 513 0 513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
38.972 0 38.972 40.354 0 40.354
Kar Yedekleri
92.682 0 92.682 64.611 0 64.611
Yasal Yedekler
20.737 0 20.737 14.333 0 14.333
Olağanüstü Yedekler
71.945 0 71.945 50.278 0 50.278
Kar veya Zarar
281.337 0 281.337 128.071 0 128.071
Dönem Net Kâr veya Zararı
281.337 0 281.337 128.071 0 128.071
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.770.753 3.544.117 10.314.870 1.814.851 4.482.073 6.296.924
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 37.757.000 81.418.956 119.175.956 11.757.031 67.207.941 78.964.972
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 2.062.359 1.725.221 3.787.580 546.159 1.540.868 2.087.027
Cayılamaz Taahhütler
511.261 422.082 933.343 211.496 452.487 663.983
Cayılabilir Taahhütler
1.551.098 1.303.139 2.854.237 334.663 1.088.381 1.423.044
Kiralama Taahhütleri
1.551.098 1.303.139 2.854.237 334.663 1.088.381 1.423.044
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
495.625 638.924 1.134.549 55.195 73.412 128.607
Alım Satım Amaçlı İşlemler
495.625 638.924 1.134.549 55.195 73.412 128.607
Swap Alım Satım İşlemleri
495.625 638.924 1.134.549 55.195 73.412 128.607
EMANET KIYMETLER
11.995.496 23.561.377 35.556.873 4.703.562 17.305.946 22.009.508
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
52.310.480 107.344.478 159.654.958 17.061.947 86.128.167 103.190.114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074155
BIST