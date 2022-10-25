***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Yeni Bakiye200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 61.073 0 61.115İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler250.000 0 0 567 18.779 -735 22.304 0 0 0 64.611 0 61.073 0 416.599Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444Yeni Bakiye468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 128.071 0 0 702.444Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.382 0 0 0 0 0 0 281.337 0 279.955Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı31.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.105İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 1.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.204Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.071 -28.071 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 1.717 18.779 -2.887 23.080 0 0 0 92.682 0 281.337 0 1.014.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ660.514 236.795 292.321 85.277FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ660.514 236.795 292.321 85.277Finansal Kiralama Gelirleri642.686 230.884 287.197 82.499Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar17.828 5.911 5.124 2.778TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-485.048 -129.267 -217.182 -51.780Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-457.246 -115.177 -209.740 -45.425Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-33 -15 -14 -9İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -5.774 0 -2.013Verilen Ücret ve Komisyonlar-27.769 -8.301 -7.428 -4.333BRÜT KAR (ZARAR)175.466 107.528 75.139 33.497ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -54.529 -25.444 -18.937 -9.895Personel Giderleri-33.000 -15.468 -12.285 -5.672Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.055 -586 -352 -195Genel İşletme Giderleri-20.474 -9.390 -6.300 -4.028BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)120.937 82.084 56.202 23.602DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 436.915 32.133 109.238 8.410Bankalardan Alınan Faizler70.329 7.671 27.938 2.588Temettü Gelirleri250 250 0 0Türev Finansal İşlemler Karı53.809 1.437 24.690 0Kambiyo İşlemleri Karı279.362 429 43.426 429Diğer33.165 22.346 13.184 5.393KARŞILIK GİDERLERİ6 -33.996 -39.362 -5.815 -13.273Özel Karşılıklar-26.346 -32.759 -5.598 -15.990Genel Karşılıklar-7.650 -6.603 -217 2.717DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -146.556 -621 -38.180 453Türev Finansal İşlemlerden Zarar-146.530 -169 -38.467 0Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 0 234Diğer-26 -452 287 219NET FAALİYET KARI (ZARARI)377.300 74.234 121.445 19.192BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)377.300 74.234 121.445 19.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -95.963 -13.161 -31.313 -3.670Cari Vergi Karşılığı-89.024 -13.713 -21.917 -5.850Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-6.939 0 -6.939 1.628Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 552 -2.457 552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)281.337 61.073 90.132 15.522DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI281.337 61.073 90.132 15.522Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları281.337 61.073 90.132 15.522Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,46890000 0,10180000 0,15020000 0,02590000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı376.846 51.218Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri564.489 228.188Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-324.383 -126.025Alınan Temettüler19 250 250Alınan Ücret ve Komisyonlar17.837 5.911Elde Edilen Diğer Kazançlar86.974 -25.908Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 8.155 4.305Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-34.148 -15.468Ödenen Vergiler-11.434 -13.501Diğer69.106 -6.534Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-184.482 218.254Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-1.790.615 -595.052Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.730.487 -13.350Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)413 144Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.832.229 723.786Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)503.978 102.726Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı192.364 269.472YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8 -363 -5.638Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7,8 1.358 2.279Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.279 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.284 -3.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 5.774Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -55.689İhraç Edilen Sermaye Araçları0 1.268Kiralamaya İlişkin Ödemeler-386 -15Diğer18 31.105 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit30.719 -48.662Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi161.200 50.120Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)382.999 267.571Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.3 779.082 118.715Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.3 1.162.081 386.286Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)281.337 61.073DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.382 42Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.382 42Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.836 53Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler454 -11Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)279.955 61.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 515.668 647.083 1.162.751 238.447 540.752 779.199GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 28.713 0 28.713 26.434 0 26.434İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.761.854 3.956.248 6.718.102 1.138.999 3.673.959 4.812.958Kiralama İşlemleri (Net)6 2.740.414 3.888.183 6.628.597 1.128.712 3.640.839 4.769.551Finansal Kiralama Alacakları3.952.936 4.451.537 8.404.473 1.508.558 4.202.749 5.711.307Kazanılmamış Gelirler (-)-1.212.522 -563.354 -1.775.876 -379.846 -561.910 -941.756Takipteki Alacaklar6 65.228 210.842 276.070 49.697 162.083 211.780Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -43.788 -142.777 -186.565 -39.410 -128.963 -168.373ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 26.236 0 26.236 28.990 0 28.990MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 475 0 475 684 0 684YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 47.200 0 47.200 8.862 0 8.862ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER11 986.283 1.204.133 2.190.416 134.401 505.396 639.797ARA TOPLAM4.366.429 5.807.464 10.173.893 1.576.817 4.720.107 6.296.924SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 140.977 0 140.977 0 0 0Satış Amaçlı140.977 0 140.977 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.507.406 5.807.464 10.314.870 1.576.817 4.720.107 6.296.924YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 5.208.131 2.918.217 8.126.348 957.605 4.175.849 5.133.454FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 198 0 198 171 0 171İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER15 157.660 0 157.660 21.516 0 21.516KARŞILIKLAR16 20.413 38.511 58.924 12.832 35.170 48.002Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı10.991 0 10.991 7.720 0 7.720Genel Karşılıklar9.422 38.511 47.933 5.112 35.170 40.282CARİ VERGİ BORCU10 43.410 0 43.410 33.367 0 33.367ERTELENMİŞ VERGİ BORCU10 18.228 0 18.228 11.742 11.742SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17 308.005 587.389 895.394 75.174 271.054 346.228ARA TOPLAM5.756.045 3.544.117 9.300.162 1.112.407 4.482.073 5.594.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR18 1.014.708 0 1.014.708 702.444 0 702.444Ödenmiş Sermaye600.000 0 600.000 468.895 0 468.895Sermaye Yedekleri1.717 0 1.717 513 0 513Hisse Senedi İhraç Primleri1.366 0 1.366Diğer Sermaye Yedekleri351 0 351 513 0 513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler38.972 0 38.972 40.354 0 40.354Kar Yedekleri92.682 0 92.682 64.611 0 64.611Yasal Yedekler20.737 0 20.737 14.333 0 14.333Olağanüstü Yedekler71.945 0 71.945 50.278 0 50.278Kar veya Zarar281.337 0 281.337 128.071 0 128.071Dönem Net Kâr veya Zararı281.337 0 281.337 128.071 0 128.071YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.770.753 3.544.117 10.314.870 1.814.851 4.482.073 6.296.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR23 37.757.000 81.418.956 119.175.956 11.757.031 67.207.941 78.964.972VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER23 2.062.359 1.725.221 3.787.580 546.159 1.540.868 2.087.027Cayılamaz Taahhütler511.261 422.082 933.343 211.496 452.487 663.983Cayılabilir Taahhütler1.551.098 1.303.139 2.854.237 334.663 1.088.381 1.423.044Kiralama Taahhütleri1.551.098 1.303.139 2.854.237 334.663 1.088.381 1.423.044TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR495.625 638.924 1.134.549 55.195 73.412 128.607Alım Satım Amaçlı İşlemler495.625 638.924 1.134.549 55.195 73.412 128.607Swap Alım Satım İşlemleri495.625 638.924 1.134.549 55.195 73.412 128.607EMANET KIYMETLER11.995.496 23.561.377 35.556.873 4.703.562 17.305.946 22.009.508NAZIM HESAPLAR TOPLAMI52.310.480 107.344.478 159.654.958 17.061.947 86.128.167 103.190.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074155BIST