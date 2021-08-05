***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 tarihli finansal tablolarımız ve bağımsız denetim raporu Ek'te sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955102BIST