***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,7 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Dilek ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 21 sayılı kararı ile 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2021 Carşamba günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi Matbuat Sok. Gazeteciler Sitesi No:13 Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına karar verimiştir.Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915454BIST