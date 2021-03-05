***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.03.2021 16:54
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,
7 - 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Dilek ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve 21 sayılı kararı ile 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2021 Carşamba günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi Matbuat Sok. Gazeteciler Sitesi No:13 Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına karar verimiştir.
Şirketimizin 31 Mart 2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915454
BIST