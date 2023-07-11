***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 11.08.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,4 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni atanan üyelerin tasvibe sunulması,6 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,7 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulunca 2023 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,13 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,15 - Dilek ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 11.07.2023 tarih ve 88 sayılı kararı ile 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 10:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye - İstanbul adresinde yapılmasına karar verimiştir.Şirketimizin 11 Ağustos 2023 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170446BIST