***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 14:37
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla, şirketlere genel kurul toplantılarını yönetim kurulu kararıyla iptal etme imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2020 tarihli kararı ile daha önce 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 10.30'da yapılacağı ilan edilen 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833244
BIST
15:3788.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 306,70
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.622
En Düşük
86.815
15:376,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:377,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:37342,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,03
|Açılış
|: 342,09
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.437.722
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.476.188
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.291.770
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.366.844
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.805.836
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|300.761
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.505.085
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|QNBFL
|111,70
|2.944.789
|% -9,19
|
|THYAO
|8,73
|519.449.075
|% -1,47
|
|ASELS
|23,44
|429.153.233
|% 1,38
|
|PGSUS
|31,58
|358.699.130
|% -8,57
|
|GARAN
|8,08
|348.685.862
|% 2,54
|
|SASA
|7,93
|311.916.275
|% 9,23
|
|IHLGM
|0,95
|143.605.270
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|50.427.909
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|166.701.181
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,74
|187.837.840
|% 5,79
|
|YKBNK
|1,90
|114.249.241
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1364
|8,1772
|% 1,69
|
|Frank
|6,8311
|6,8723
|% 1,09
|
|Riyal
|1,7434
|1,7521
|% 1,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,97
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,19
|26,19
|-1,76
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