***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniT.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla, şirketlere genel kurul toplantılarını yönetim kurulu kararıyla iptal etme imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2020 tarihli kararı ile daha önce 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 10.30'da yapılacağı ilan edilen 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833244BIST