***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.07.2020 15:44
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
1 Ocak-30 Haziran 2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/07/2020
Açıklamalar
Ek' te sunulan 30 Haziran 2020 tarihli bilanço ve 1 Ocak - 30 Haziran 2020 tarihli kar ve zarar tablosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862465
BIST
16:121.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,84
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:126,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:128,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0888
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:12431,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,84
|Açılış
|: 431,88
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|EGPRO
|16,17
|31.470.546
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|66.245.239
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.079.711
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.715.290
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.245.140
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,72
|2.101.467.693
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,21
|1.680.234.376
|% 9,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.087.220.908
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|916.596.667
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|902.202.878
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|916.596.667
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.087.220.908
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,21
|1.680.234.376
|% 9,72
|
|IHLAS
|0,92
|268.488.797
|% -7,07
|
|GSDHO
|2,68
|473.578.340
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8986
|8,9432
|% 0,87
|
|Frank
|7,5318
|7,5771
|% 1,27
|
|Riyal
|1,8426
|1,8518
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|431
|432
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,00
|
|Tam
|2.914
|2.945
|38,20
|
|Yarım
|1.415
|1.437
|18,60
|
|Çeyrek
|709
|720
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,04
|
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