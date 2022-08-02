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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

02.08.2022 12:49
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
1 Ocak-30 Haziran 2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/08/2022
Açıklamalar

Ek' te sunulan 30 Haziran 2022 tarihli bilanço ve 1 Ocak - 30 Haziran 2022 tarihli kar ve zarar tablosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuştur.   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050989


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Tam 6.829 6.878 22,00  
Yarım 3.327 3.363 11,00  
Çeyrek 1.669 1.681 6,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,11 0,11  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,06  
B. Petrol 102 102 1,26  
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