***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.08.2022 12:49
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
1 Ocak-30 Haziran 2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
02/08/2022
Açıklamalar
Ek' te sunulan 30 Haziran 2022 tarihli bilanço ve 1 Ocak - 30 Haziran 2022 tarihli kar ve zarar tablosu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanmış ve sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050989
BIST
15:132.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 28,55
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:1317,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:1318,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0653
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:131.019,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.019,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:11
|YEOTK
|21,92
|128.117.058
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.063.023
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.877.381
|% 9,96
|
|TURGG
|242,20
|23.581.028
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|8.961.126
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,63
|258.426.124
|% -9,65
|
|KZBGY
|52,60
|102.595.456
|% -8,44
|
|THYAO
|54,15
|4.804.806.134
|% 3,44
|
|SISE
|23,36
|2.311.674.453
|% 2,19
|
|SASA
|48,88
|1.033.967.523
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,91
|785.609.409
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|761.714.096
|% 1,85
|
|TSKB
|2,79
|660.392.505
|% 6,90
|
|ODAS
|4,16
|678.064.348
|% 4,00
|
|YKBNK
|4,91
|785.609.409
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,10
|412.922.207
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,77
|343.518.360
|% 9,06
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9719
|% 0,15
|
|Euro
|18,3030
|18,3227
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,8205
|21,9300
|% 0,33
|
|Frank
|18,6512
|18,7636
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,07
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,81
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.800
|6.902
|-39,00
|
|Tam
|6.829
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,11
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,26
|
Seans Raporu
15:11
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